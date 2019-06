Sähköt saatu palautettua osaan Argentiinaa ja Uruguayta

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko on saatu osittain korjattua. Argentiinassa energiaministeri Gustavo Lopeteguin mukaan sähköt on saatu korjattu 56 prosentissa maata. Uruguayssa sähköt on saatu toimimaan 75 prosentissa maata, kertoo sähköyhtiö UTE.

Kyseessä oli ensimmäinen sähkökatko, joka pimensi sekä Argentiinan että Uruguayn. Argentiinassa asuu 44 miljoonaa ihmistä, Uruguayssa 3,4 miljoonaa ihmistä.

Lisäksi ilman sähköjä jäi osa Paraguaysta. Joidenkin tietojen mukaan sähkökatko olisi vaikuttanut myös osassa Chileä sekä Brasilian eteläosissa.