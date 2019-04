Pohjoismaisen lentoyhtiön SAS :n lentäjien lakko aiheuttaa kahden meno-paluulennon peruuntumisen Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tukholman Arlandaan tänään iltapäivällä, kerrotaan Finavian viestinnästä STT:lle. Yhteensä siis neljä lentoa Suomen ja Ruotsin välillä peruuntuu.

Ruotsin lentäjiä edustava järjestö kertoi varhain aamulla, että SAS:n lentäjät menevät lakkoon Ruotsissa. Lentäjät kieltäytyivät jo eilen illalla työnantajapuolen sovintoehdotuksesta, mutta työehtosopimusneuvotteluita jatkettiin aamuyölle saakka.

Myös yhtiön norjalaiset ja tanskalaiset lentäjät ilmoittivat muutamaa tuntia myöhemmin menevänsä lakkoon.

Työriidan piiriin kuuluu kaikkiaan 1 500 lentäjää Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Lakko voi pahimmillaan SAS:n mukaan vaikuttaa noin 72 000 matkalaisen suunnitelmiin.

SAS kertoo, että lakon vuoksi peruuntuu yli 600 lentoa. Peruttujen lentojen joukossa on niin Ruotsin sisäisiä lentoja, Euroopan lentoja kuin kaukolentojakin. Lakko ei yhtiön mukaan vaikuta sen yhteistyökumppaneiden lentämiin lentoihin.

Yhtiö kehottaa katsomaan lisätietoja verkkosivuiltaan. SAS kertoo myös lähettävänsä tekstiviestin tai sähköpostin niille asiakkaille, joiden lentoon lakko vaikuttaa.

"Osapuolet kaukana toisistaan"

Kiistaa käydään lentäjien työehtosopimuksesta. Työnantajaosapuolen mukaan sovintoehdotuksessa lentäjille tarjottiin joustavampi ja ennustettavampi työaika sekä muutaman prosentin palkankorotusta. Tämä ei kelvannut SAS:n lentäjille, jotka ovat vaatineet 13 prosentin palkankorotusta.

– On hyvin valitettavaa, että lentäjien lakolla on negatiivisia vaikutuksia asiakkaisiimme. SAS on valmis jatkamaan neuvotteluja, mutta jos (lentäjien) vaatimuksiin vastattaisiin, sillä olisi todella negatiivisia seurauksia yritykselle, SAS:n viestintäjohtaja Karin Nyman kommentoi yhtiön tiedotteessa.