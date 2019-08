STT Isisin kauhun kokeneessa Mosulissa: "En usko niitä, jotka sanovat, että Isis olisi kaatunut"

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun terroristijärjestö Isis häädettiin pitkien taistelujen jälkeen Irakin Mosulista. Vaikka mosulilaiset voivat nyt elää vapaammin, ja vaikka osa Isisiä paenneista on palannut kaupunkiin, jännittyneisyyden voi yhä tuntea ilmassa Mosuliin saapuessa.

Kaikkialla on tankkeja ja Irakin sotilaiden tarkastuspisteitä. Opas kertoo, että kuvaaminen on kielletty ja kamera saatetaan takavarikoida.

– En usko niitä, jotka sanovat, että Isis olisi kaatunut, sanoo STT:lle mosulilainen Heym Mustafa, 54.

Nimi on muutettu. Mustafa ei halua esiintyä jutussa nimellään, sillä hän pelkää terroristijärjestöä.

Mosulissa osalla on autonsa ikkunoissa yhä Isisin tarroja. Mustafa uskoo, että kaupunki voisi yhä palata Isisin hallinnan aikaiseen tilaan. Kaikki oli kiellettyä, ja Mosul oli kuin ulkoilmavankila, Mustafa kertoo.

– Isisin käsivarsi murtui, mutta järjestö on todellakin yhä elossa.

New York Timesin mukaan terroristijärjestö on kerännyt voimiaan ja tehnyt sissi-iskuja Irakissa ja Syyriassa, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aikaisemmin, että järjestö on täysin kukistettu. Lehden mukaan asiantuntijat ovat eri mieltä.

"En ymmärrä, ketkä ovat murhaajiamme ja ketkä pelastajiamme"

Lokakuussa 2016 alkoi taistelu Mosulista, jossa Isis sai vastaansa muun muassa Irakin kurdien peshmerga-joukot ja Irakin armeijan. Isisin vastaisia joukkoja tuki Yhdysvaltojen johtama liittouma, joka osallistui taisteluihin ilmasta.

STT:n haastattelemien mosulilaisten mielestä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten ilmaiskuissa, joiden oli tarkoitus kukistaa Isis, ei otettu huomioon siviilejä. Heistä vaikutti siltä, että kaikkia mosulilaisia pidettiin terroristijärjestön jäseninä, minkä takia myös siviilien koteja pommitettiin ilmasta.

Taksikuski Hazim Abdullahin, 56, mielestä mikään kaupunki ei voi ilmaiskujen jälkeen olla sellainen kuin ennen.

– Isis tappoi täällä ihmisiä ja teki todella hirveitä asioita shiiamuslimeille. Meillä on kuitenkin paljon sanottavaa Yhdysvalloille ja Ranskalle. Oli täällä Isisiä tai ei, he pommittivat paljon koteja ja tappoivat paljon syyttömiä ihmisiä, Abdullah sanoo.

– Siksi en ymmärrä, ketkä ovat murhaajiamme ja ketkä pelastajiamme. Molemmat tappoivat meitä.

Mielivaltaista tappamista

Sunni- ja shiiamuslimien yli tuhatvuotista historiaa varjostavat sodat ja taistelut. Isisin alueilla väkivallan kohteeksi joutuivat erityisesti shiiamuslimit ja vähemmistöt. Shiiamuslimi Abdullahin perhe pakeni Mosulista, sillä perheen uskonto riitti Isisille syyksi tappaa heidät. Abdullah sai perheensä turvaan, mutta hänen veljensä tapettiin, kun tämä oli lähdössä kotoaan.

– Emme vieläkään tiedä, missä hänen ruumiinsa on, Abdullah sanoo STT:lle.

Taksiasemalla työskentelevä 60-vuotias Adil Abbas kertoo, että monien pakoa yrittäneiden kohtalona oli kuolema. Kiinni jääneet tapettiin. Ilmaiskujen alettua Abbas pakeni yöllä Mosulista Zakhon kaupunkiin lähelle Turkin rajaa.

Abbas kertoo, että kukaan ei Isisin aikana tiennyt, miten tulisi käyttäytyä ja mistä saisi rangaistuksen.

– He (Isis) sanoivat, että he käyttävät islamin lakeja, mutta ei niillä ollut mitään yhteyttä (islamiin). Heillä oli ihan omat lakinsa, Abbas sanoo.

– Kun Isis oli täällä, shortseja käyttävät ihmiset tapettiin. He selvittivät, missä shiiamuslimit asuivat ja tappoivat heidät. Heidän syyllisinä näkemien ihmisten päät katkottiin kansan edessä keskusaukioilla.

Abbas kertoo, että tupakan polttaminen oli kielletty. Hänen mukaansa tupakoinnista kiinni jääneeltä saatettiin leikata kädet ja jalat.

– Mustassa pörssissä yhden dollarin tupakka maksoi Isisin tulon jälkeen 30 dollaria.

"Mikään ei voi olla täällä kuten ennen"

Liittouman pommittamia tai Isisin tuhoamia kouluja, sairaaloita, siltoja ja koteja jälleenrakennetaan, jotta elämä voisi palata kaupungissa normaaliksi. Al-Jazeeran mukaan pelkästään Mosulin vanhassa kaupungissa, viimeisillä Isisin hallussa olleilla alueilla, oli tämän vuoden alussa 16 000 tuhoutunutta kotia. Kaupungin jälleenrakentamiseen tulee menemään vuosikymmen.

Abbasin ja monen muun mosulilaisen mielestä Ranska ja Yhdysvallat voisivat auttaa rakentamaan tuhoamansa kodit uudestaan.

– Isis aiheutti täällä paljon tuhoja, mutta Ranska ja Yhdysvallat tuhosivat kotimme. He ehkä ajattelevat, että tekivät meille hyvän asian, mutta he veivät meiltä kotimme.

Viime vuonna Euroopan unioni sitoutui tukemaan YK:ta Mosulin jälleenrakennuksessa yli 57 miljoonalla eurolla. STT:n haastattelemat paikalliset eivät vielä olleet nähneet merkittävää muutosta kaupungissa.

Jälleenrakentamisen lisäksi Abbasista kaupungin ongelmia ovat työttömyys, turvallisuus, sairaaloiden ja kunnallispalveluiden puutteet. Säännöt ja lait ovat epäselviä, ja armeijalta voi saada pienestäkin rikkeestä tavallista ankaramman rangaistuksen.

Abdullah kertoo, että aikaisemmin Mosul oli rauhallinen ja tavallinen kaupunki.

– Mikään ei voi olla täällä kuten ennen, koska täällä on tapahtunut kamalia asioita. Paljon ihmisiä kuoli, ja kaupunki on aivan tunnistamattomassa kunnossa, Abdullah sanoo.