STT siirtyi käyttämään Valko-Venäjän presidentistä kielitoimiston suosittelemaa kirjoitusasua

Suomen Tietotoimisto (STT) on siirtynyt käyttämään Valko-Venäjän presidentistä kirjoitusasua Aljaksandr Lukashenka. Tämä vastaa Kotimaisten kielten keskuksen suositusta ja on suomalaisen standardin mukaisesti valkovenäjästä latinaistettu kirjoitusasu.

STT ei laajan asiakaskuntansa vuoksi käytä teknisistä syistä erikoismerkkejä, minkä vuoksi käytössä ei ole muoto Lukašenka.

Aiemmin uutistoimiston teksteissä nimellä Svetlana Tihanovskaja esiintynyt oppositiojohtaja on nyt kirjoitusasultaan Svjatlana Tsihanouskaja. Oppositiojohtajan sukunimestä Tsih’anouskaja tarke on jätetty pois niin kuin Kotuksen mukaan on mahdollista tehdä.

Suomalaisen eli SFS:n standardin mukaisen nimiasun lisäksi mahdollinen olisi YK:n latinaistamisjärjestelmän (esimerkkinä Aliaksandr Lukašenka) mukainen nimiasu.

– SFS:n standardin ja YK:n latinaistamisjärjestelmän mukaiset nimiasut ovat molemmat periaatteessa oikein, mutta SFS:n mukainen kertoo paremmin, miten nimi pitäisi ääntää, taustoittaa nimistönhuoltaja Elina Wihuri Kotimaisten kielten keskuksesta.

Esimerkiksi Kotuksen nimivinkissä onkin jo otsikossa SFS:n mukaisia kirjoitusasuja.

– Ne ovat suomenkielisessä lehtitekstissä varmaankin käytännöllisempiä, Wihuri arvioi STT:lle.

Tähän asti STT on käyttänyt presidentistä venäjästä latinaistettua muotoa Aleksandr Lukashenko.

– Venäjä on toinen virallinen kieli ja vahva käyttökieli. Valkovenäjänkielisiin kirjoitusasuihin siirtyminen on kuitenkin itsenäistyneen maan omakin pyrkimys. YK:n hyväksymä latinaistus pohjaa Valko-Venäjän omaan systeemiin, Wihuri toteaa.

– Kun lehtitekstiin mahtuu vain yksi kirjoitusasu, sen on hyvä olla valkovenäjästä latinaistettu.

Muut valkovenäläiset nimet STT latinaistaa samalla standardilla silloin, kun sen tiedossa on, mikä on nimen alkuperäinen, valkovenäläinen kyrillinen kirjoitusasu. Siirtymistä pois STT:n käytössä jo pitkään olleista kirjoitusasuista pohdittiinkin myös siltä kantilta, että tieto ei ole aina saatavissa, kun käytetään lähteinä esimerkiksi englanninkielisiä uutistoimistoja.