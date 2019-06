Sadat ensimmäiset siviilit pääsivät lähtemään al-Holin leiriltä

Syyriassa noin 800:aa ensimmäistä naista ja lasta on alettu siirtämään pois al-Holin pakolaisleiriltä. Vapautetut on tarkoitus kuljettaa busseilla kotikaupunkeihinsa, jotka on vapautettu äärijärjestö Isisin vallasta.

Pahasti ruuhkautuneella al-Holin leirillä on lähes 74 000 ihmistä. Osa heistä on Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia.