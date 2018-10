Sadat ihmiset odottelevat pääsyä maanjäristyksen ja tsunamin raunioittamaan Paluun

Sulawesin saarella Indonesiassa yli 1 400 perjantaisista maanjäristyksistä ja tsunamista selvinnyttä ihmistä on evakuoitu saaren suurimpaan kaupunkiin Makassariin. Heidät lennätettiin tsunamin raunioittamasta Palun kaupungista saaren eteläosassa sijaitsevaan Makassariin C-130 Hercules -sotilaslentokoneilla.

Pelastus- ja raivaustöiden jatkuessa yli 300 000 asukkaan Palussa ja sen ympäristössä joutuu moni katastrofista selvinnyt nyt odottelemaan tietoja läheistensä kohtalosta.

Joillain taas ei ole syytä palata Paluun.

– Kotimme tuhoutui. Meillä ei ole mitään missä asua. Menemme täältä Manadoon, missä mieheni perhe asuu, kertoi tsunamista selvinnyt Mesda, 40, Jakarta Post -lehdelle.

Makassariin on saapunut myös muualta Indonesiasta ihmisiä, joilla on läheisiä Palussa. Sadat ihmiset odottavat Makassarin lentotukikohdassa mahdollisuutta päästä lentämään Paluun pelastustyöntekijöiden kanssa. Viestintäyhteydet ovat olleet laajalti poikki, joten monilla ei ole tietoa siitä, miten heidän läheisilleen on luonnonkatastrofissa käynyt.

– Sain tiedon että veljeni, sisareni ja veljentyttäreni ovat yhä kadoksissa. Vanhempani ovat turvassa, mutta en voi vielä puhua heidän kanssaan. En pysty nukkumaan enkä syömään kun ajattelen heitä, kertoi Palusta kotoisin oleva Adi, 20, joka oli onnettomuuden aikaan opiskelemassa Jaavalla ja lensi Makassariin kuultuaan tapahtuneesta.

Kuolleita yli 800 ja luvun pelätään yhä kasvavan

Indonesian viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että luonnonkatastrofissa on vahvistetusti kuollut vähintään 832 ihmistä. Kuolleiden määrän kuitenkin pelätään kasvavan tuhansiin, sillä pelastustyöntekijät eivät vielä ole edes päässeet joillekin pahoin tuhoutuneille alueille Palun ympäristössä.

Palun keskustassakin kymmenien ihmisten uskotaan olevan loukussa romahtaneen hotellin raunioissa.

Pelastustöiden edetessä Indonesiassa on pohdittu Guardianin mukaan myös sitä, miksei katastrofiherkällä Sulawesilla ollut käytössä parempaa tsunamivaroitusjärjestelmää.