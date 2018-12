Sadat lapset kokeneet väkivaltaa Euroopan unionin rajoilla – "He kaatoivat kylmää vettä päällemme, suihkuttivat pippurisumutetta ja yllyttivät koirat puremaan"

Sadat siirtolais- ja pakolaislapset ovat kertoneet rajavartijoiden käyttäneen väkivaltaa, kun lapset ovat pyrkineet Euroopan unionin alueelle, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Erityisesti yksin tulevat ja perheistään eroon joutuneet lapset ovat kertoneet rajavartijoiden voimakeinoista, kun pakolaisia ja siirtolaisia on yritetty estää saapumasta unioniin.

Eri puolilla Länsi-Balkania rajavartijat ovat todistajien mukaan käyttäneet pippurisumutetta, ottaneet lapsilta puhelimet pois ja rikkoneet ne sekä anastaneet heiltä rahaa. Osa lapsista on pakotettu riisuutumaan. Jotkut ovat joutuneet koirien puremiksi ja taka-ajetuiksi.

Suurin osa ilmoituksista tapahtui Serbian ja Kroatian rajalla, mutta väkivallasta on raportoitu myös EU-maiden Kreikan, Unkarin ja Slovenian rajoilla.

– Unkarin poliisi otti meidät kiinni ja he laittoivat meidät istumaan. Ennen kuin he pakottivat meidät takaisin Serbian puolelle, meitä pahoinpideltiin väkivaltaisesti sekä nöyryytettiin 4–5 tuntia. He kaatoivat kylmää vettä päällemme, suihkuttivat pippurisumutetta ja yllyttivät koirat puremaan, kertoo eräs 14-vuotias poika Afganistanista järjestön tiedotteessa.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että Eurooppaan saapuneiden pakolaisten ja siirtolaisten määrä on EU:n rajavalvontavirasto Frontexin mukaan alhaisimmillaan sitten vuoden 2007.

– Saapuvien määrän laskiessa Euroopan mailla pitäisi olla paremmat mahdollisuudet huolehtia siirtolais- ja pakolaislapsista, sanoo Pelastakaa Lasten Balkanin alueen ohjelmapäällikkö Jelena Besedic.

Besedic korostaa, että rajoja voidaan turvata ihmisiä kunnioittavalla tavalla ilman väkivaltaa.