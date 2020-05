Sadattuhannet lapset palasivat kouluun Uudessa-Seelannissa

Uudessa-Seelannissa sadattuhannet lapset ovat palanneet tänään kouluun opiskeltuaan kaksi kuukautta kotona.

Opetusministeri Chris Hipkinsin mukaan viesti vanhemmille on, että on turvallista lähettää lapset takaisin kouluun.

– Haluamme lapset kouluun, jotta he kurovat kiinni sen opin, mitä kenties ovat menettäneet, ministeri kertoi toimittajille.

Uusi-Seelanti on onnistunut rajoittamaan hyvin koronaviruksen leviämistä. Varmistettuja tartuntoja on 1 149, ja virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity 21. Maassa on viisi miljoonaa asukasta.

Useimmat Uuden-Seelannin sisäiset koronarajoitukset loppuivat viime viikolla, mutta koulut saivat lisäaikaa, koska pienten lasten keskuudessa koronaan liittyvien terveysohjeiden noudattaminen on vaikeampaa.

Ecuadorissa vahvistettu ensimmäinen koronatartunta alkuperäiskansassa

Ecuadorissa Etelä-Amerikassa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta alkuperäiskansan keskuudessa.

Viruksen on saanut Amazonin alueella asuvaan waorani-kansaan kuuluva teinityttö, kertoo Ecuadorin terveysministeriö.

Raskaana olevalla 17-vuotiaalla alkoi ilmetä oireita kuun alkupuolella. Viranomaisten mukaan hänet vietiin sairaalaan pääkaupunkiin Quitoon ja pantiin eristyksiin. Tytön tilasta ei annettu tarkempia tietoja.

Useilla tytön kanssa tekemisissä olleilla ihmisillä on ollut tai on edelleen hengitystieoireita, ja heidät on testattu. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole kertoneet testien tuloksia.

Waoranien edustajat ovat varoittaneet, että uuden koronaviruksen leviäminen kansansa keskuuteen voisi olla katastrofi ja saattaisi aiheuttaa paljon kuolemia.

Ecuador on niitä Latinalaisen Amerikan maita, joita koronaviruspandemia koettelee pahiten. Tartuntoja on todettu noin 33 000, ja koronaan liittyviä kuolemia on rekisteröity yli 2 700. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on Worldometer-sivuston mukaan 155, kun esimerkiksi Suomessa luku on 54.