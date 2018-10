Sadattuhannet vaativat uutta EU-äänestystä Lontoossa

Sadattuhannet ihmiset osoittavat parhaillaan mieltään Lontoossa ja vaativat uutta äänestystä Britannian EU-erosta, kertoo muiden muassa BBC. Marssin järjestänyt People's Vote -kampanja arvioi osallistujia olevan 570 000. Scotland Yard puolestaan kertoi, ettei se kykene arvioimaan osallistujamäärää.

Britannian on määrä erota EU:sta ensi maaliskuun lopulla. Pääministeri Theresa May on sulkenut pois mahdollisuuden järjestää asiasta uusi äänestys.