Saksa ja Ranska löysivät toisensa euroalueen uudistuksista

Saksa ja Ranska ajavat euroalueelle uutta, investointeihin keskittyvää budjettia.

Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron hioivat yhteisiä kantojaan tiistaina Saksassa Mesebergin linnassa ennen ensi viikon EU-huippukokousta.

EU:n perinteiset johtovaltiot Saksa ja Ranska ovat tiivistäneet yhteistyötään sen jälkeen, kun vahvan EU-myönteinen Macron valittiin presidentiksi vuosi sitten ja Merkelin neljäs kanslerikausi käynnistyi alkuvuodesta.

Eurobudjetin eteneminen on merkittävä tunnustus Macronille, joka on puhunut aloitteen puolesta tiiviisti. Investointeihin keskittyvä budjetti otettaisiin käyttöön vuonna 2021.

Budjetin kokoa tai rahoitusta ei tosin kerrottu tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa. Asiaan palataan ensi viikon torstaina huippukokouksessa kaikkien EU-maiden johtajien kesken.

Tukea saavat myös ehdotukset Euroopan vakausmekanismin muuttamisesta Euroopan valuuttarahastoksi ja hätärahoituksen varmistaminen pankkien kriisinratkaisulle.

Merkelin mukaan uudistusten ajoitus on oikea juuri nyt, kun Kreikka on jättämässä lainaohjelmansa ja kriisi on taittumassa.

Saksa kannattaa myös ajatuksia komissaarien määrän vähentämisestä.

Saksa ja Ranska tarvitsevat isoissa EU-uudistuksissa toisiaan, mutta ne eivät pysty viemään läpi isoja talous- ja rahaliiton uudistuksia vain kahden. Macronin voimalla ajamat uudistukset ovat herättäneet pienemmissä maissa epäluuloja.

Kahdeksan pohjoisen maan ryhmä, joihin myös Suomi kuuluu, vaati aiemmin tänä vuonna yhdessä, että kunnianhimoisemmat euroalueen uudistukset jätetään myöhemmäksi. Maiden mukaan ensin pitäisi keskittyä pankkiunionin viimeistelyyn, budjettisääntöjen noudattamiseen ja Euroopan vakausmekanismin uudistamiseen Euroopan valuuttarahastoksi.

Maahanmuuttoon yhteinen ratkaisu

Maahanmuuttokriisi vei odotetusti Saksan ja Ranskan tapaamisen ison huomion.

Saksan hallitus horjuu, koska hallituksen pienpuolue CSU on vaatinut Merkeliä löytämään turvapaikkapolitiikasta ratkaisuja kahden viikon kuluessa.

Merkel ja Macron painottivat, että maahanmuuttokriisiin tarvitaan eurooppalainen ratkaisu. Ulkorajojen valvontaa vahvistetaan Merkelin mukaan edelleen, missä Euroopan raja- ja merivartiovirastolla Frontexilla on keskeinen rooli.

Sekä Ranska että Saksa haluavat varmistaa, että toisessa Schengen-alueen maassa rekisteröity turvapaikanhakija voidaan palauttaa rekisteröintimaahan mahdollisimman nopeasti. Merkel painotti, että Euroopasta voi vastaisuudessakin hakea turvapaikkaa, mutta jäsenmailla on oltava yhteneväiset turvapaikan myöntämisen kriteerit.