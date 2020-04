Saksa jatkaa matkustusvaroitusta ainakin kesäkuun puoliväliin – Venäjällä todettu jo lähes 100  000 koronatartuntaa

Saksa jatkaa matkustusvaroitustaan ainakin 14:nteen kesäkuuta, kertoo ulkoministeri Heiko Maas. Varoituksella kansalaisia kehotetaan välttämään matkustamista.

Saksa on neljän viime viikon aikana tuonut kotiin 240 000 jumiin jäänyttä turistia. Maasin mukaan maa ei halua ryhtyä samanlaiseen urakkaan tulevana kesänä.

Maas arvioi, että menee viikkoja ennen kuin tilanne normalisoituu Saksassa ja muualla maailmassa. Siksi ei ole vastuullista matkustaa missään päin maailmaa.

Venäjällä todettujen koronavirustartuntojen määrä lähenee 100 000:ta. Uutistoimisto Tassin mukaan vuorokaudessa määrä nousi 5 841:llä ja on nyt 99 399. Uusissa tartunnoissa oli laskua eilisestä, jolloin kerrottiin noin 6 400 tartunnasta.

Koronaan kuolleiden määräksi ilmoitetaan nyt 972. Vuorokaudessa uusia kuolemia rekisteröitiin reilut sata.

Koronatartuntoja kirjaavan Worldometer-sivuston mukaan Venäjällä on todettu 681 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti, kuolleita on 7.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin muun muassa riittämättömään testaamisen vuoksi.

Venäjän synkintä aluetta on Moskova, jossa on Tassin mukaan varmistettu jo yli 50 000 tartuntaa. Vuorokaudessa uusia viruksen saaneita kertyi yli 2 200. Pietarissa uusia tapauksia varmistui 290, mikä nosti kokonaismäärän yli 3 700:n, kirjoittaa Fontanka-sivusto.

Yksi tautikeskittymä on myös Murmanskin alueella. Siellä on jättimäisellä työmaalla todettu yli 900 koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Interfax. Virus on levinnyt Belokamenkan rakennustyömaalla jo useita viikkoja, ja kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja todettiin 55.

Belokamenkassa rakennetaan huoltotukikohta kaasuyhtiö Novatekille . Töissä on tuhansia ihmisiä, jopa yli 11 000, kertoi Barents Observer aiemmin tässä kuussa. Joukossa on paljon siirtotyöläisiä, jotka asuvat parakeissa.

Murmanskin alueella on Interfaxin mukaan todettu kaikkiaan yli 1 100 tartuntaa, reilut 80 prosenttia niistä Belokamenkassa.

Espanjan koronakuolemat kuudetta päivää peräkkäin alle 400:n

Espanjassa on vuorokaudessa kirjattu 325 uutta koronaviruskuolemaa. Vaikka määrä on hieman suurempi kuin eilen, se on silti kuudetta päivää peräkkäin alle 400:n.

Koronakuolemia on nyt todettu Espanjassa yhteensä 24 275. Kuolemia on Worldometer-sivuston mukaan miljoonaa asukasta kohti yli 500.

Koronavirustartuntoja on varmistettu yli 200 000.

Espanja on pandemian pahiten koettelemia maita. Synkin päivä koettiin 2. huhtikuuta, jolloin 950 ihmisen kerrottiin kuolleen vuorokaudessa.

Kuolleisuusluvut ovat kuitenkin olleet viime aikoina laskussa, ja asiantuntijat uskovat, että epidemiahuippu on ohitettu. Niinpä maa aikoo aloittaa tiukkojen koronarajoitusten purkamisen.

Ensimmäisessä vaiheessa pienet kaupat, hotellit, ravintolat ja uskonnolliset tilat avautuisivat rajoitetusti. Tämä tapahtuu pääministeri Pedro Sanchezin mukaan todennäköisesti 11. toukokuuta.

Esimakua rajoitusten hölläämisestä saatiin viikonvaihteessa, kun espanjalaislapset pääsivät sunnuntaina ulkoilemaan kuuden viikon sisätiloissa oleilun jälkeen.

Ruotsissa koronakuolemasta poliisitutkinta

Ruotsissa syyttäjä ja poliisi tutkivat koronavirukseen menehtyneen sairaanhoitajan kuolemaa. Syyttäjäviranomainen tiedottaa, että tapausta tutkitaan epäiltynä kuolemaan johtaneena työsuojelurikoksena. Epäiltyjä ei ole, vaan selvittelyssä on, mitä tapahtui.

Nelissäkymmenissä ollut Karoliinisen yliopistosairaalan työntekijä hoiti koronavirustartunnan saaneita. Hänellä itsellään todettiin tartunta 17. huhtikuuta, hän sairastui ja kuoli kotonaan muutaman päivän päästä.

Työpaikan työsuojelu teki kuolemasta ilmoituksen poliisille, koska työsuojelun mukaan osastolla käytetty suojavarustus ei täytä viranomaismääräyksiä.