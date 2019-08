Saksaan tulossa neljä Isis-lasta, ensimmäiset Euroopassa

Kurdiviranomaiset ovat luovuttaneet neljä äärijärjestö Isisiin kytköksissä ollutta lasta Saksaan. Kyseessä ovat ensimmäiset eurooppalaiseen maahan palaavat Isis-lapset.

Kurdien edustajan mukaan kolme lapsista on orpoja ja neljäs on menettänyt isänsä ja on sairas.

Kurdien valvonnassa olevalla al-Holin leirillä Syyrian koillisosassa on arviolta 73 000 naista ja lasta. Heidän joukossaan on ainakin yksitoista aikuista suomalaisnaista, joilla on yhteensä yli 30 lasta.