Saksalaissyyttäjien mukaan Venäjä tilasi viimevuotisen murhan berliiniläisessä puistossa

Saksassa syyttäjät pitävät Venäjää vastuullisena viime vuonna tapahtuneeseen entisen tshetsheenikapinallisen murhaan Berliinissä.

Syyttäjien mukaan Venäjän keskushallinto oli tilannut surman venäläismieheltä, joka on vangittuna epäiltynä murhasta.

Saksan hallitus reagoi uusimpiin tietoihin kertomalla harkitsevansa vastatoimia. Hallituksen edustaja sanoi, että Saksa ottaa tapauksen erittäin vakavasti. Ulkoministeri Heiko Maas puolestaan kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun asian tiimoilta.

Surma tapahtui elokuussa 2019 Kleiner Tiergartenin puistossa Berliinin keskustassa. Murhattu mies oli 40-vuotias tshetsheenitaustainen Georgian kansalainen, joka taisteli aikanaan tshetsheenikapinallisten riveissä Venäjän joukkoja vastaan. Hän oli hakenut Saksasta turvapaikkaa.

Polkupyörällä liikkunut epäilty murhaaja lähestyi uhria takaapäin ja ampui häntä kylkeen. Miehen kaaduttua maahan epäilty ampui häntä kahdesti päähän.

Saksa karkotti jo joulukuussa kaksi venäläisdiplomaattia murhan takia, kun syyttäjät kertoivat Venäjän saattavan olla murhan takana. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa murhaan.

Tapaus on kiristänyt Saksan ja Venäjän välejä, joita ovat rasittaneet myös Venäjään liitetyt kyberhyökkäykset liittokansleri Angela Merkeliä kohtaan. Tilanne on haastava Merkelille, joka lännen ja Venäjän hyisistä suhteista huolimatta on pyrkinyt pitämään yllä keskusteluyhteyden Vladimir Putinin hallinnon kanssa.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 18.51: Heiko Maas kertoi kutsuneensa puhutteluun Venäjän suurlähettilään, ei ulkoministerin.