Saksalaisteineille luvattiin kuntoutusta luonnon helmassa Romaniassa – joutuivat orjuuden kaltaisiin oloihin

Romaniassa nuorisokeskuksen henkilökuntaa on otettu kiinni epäiltynä saksalaisteinien pitämisestä orjuutta vastaavissa oloissa, oikeuslaitoslähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle.

Ainakin neljä alaikäistä on pelastettu ja kahdeksan epäillyn osallisuutta tapahtumiin tutkitaan. Epäiltyjen joukossa on myös saksalainen pariskunta, joka on pyörittänyt epäilyksenalaiseksi joutunutta nuoriso-ohjelmaa.

Nimettömänä pysyvän nuorisokeskuslähteen mukaan saksalaispariskunta on viety kuulusteltavaksi tapahtumista. Myös kolme romanialaista työntekijää on otettu kiinni, kertoo uutistoimisto Mediafax.

Lapsille ei ole annettu ruokaa ja lääkkeitä

Paikallisen lastensuojeluviraston mukaan syrjäisellä maatilalla sijaitsevassa keskuksessa oli 20 lasta, kun syyttäjät tutkivat keskuksen tiistaina. Samalla syyttäjät tutkivat myös seitsemän muuta rakennusta.

Neljä lapsista on lastensuojeluviraston huostassa ja odottavat, että heidän huoltajansa tulisivat hakemaan heidät, kertoi viraston edustaja Adrian Mandru AFP:lle. Hän ei osannut kertoa, missä loput 16 lasta ovat.

Syyttäjien mukaan niin sanotussa Projekt Maramures -ohjelmassa 12–18-vuotiaita lapsia on laitettu tekemään uuvuttavaa ruumiillista työtä. Heitä on syyttäjien mukaan myös kohdeltu nöyryyttävillä ja halventavilla tavoilla. Lasten kaltoinkohtelu on tapahtunut maatilalla sekä lukuisissa kotitalouksissa Maramuresin kunnassa sijaitsevassa Viseu de Susin kylässä.

Lapsien ei ole syyttäjien mukaan muun muassa annettu syödä, opiskella tai ottaa reseptilääkkeitään. Tämän lisäksi heillä ei ole ollut mitään yhteyttä ohjelman ulkopuolelle ja he ovat joutuneet niin sanotun uudelleen koulutuksen raakojen ja julmien toimintamallien uhreiksi.

"Aktiviteetteja asiantuntijoiden valvonnassa"

Maramures-projekti on Saksan valtion rahoittama ja on yhden saksalaisepäillyn perustama ja koordinoima, tutkijat ovat kertoneet. Projekti on ollut Romanian työministeriön valtuuttama.

Projekti lupasi kuntouttaa saksalaisia lapsia, joilla oli ongelmia. Kuntoutuksen kerrottiin tapahtuvan virkistysaktiviteettien ja psykologisen tuen avulla.

Ohjelman nettisivujen mukaan projekti kohdistui alaikäisiin, jotka kärsivät käyttäytymishäiriöistä tai huumeriippuvuuksista.

Keskus kertoi järjestäneensä ”opettavaisia ja viihteellisiä aktiviteetteja luonnon keskellä”. Keskuksen mukaan aktiviteetit olisivat tapahtuneet pedagogian ja psykologian asiantuntijoiden valvonnassa.