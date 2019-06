Saksalaistoimittaja bongasi Kiinan huippuharvinaisen ohjuskokeen Finnairin lennon ikkunasta

Saksalaistoimittaja Hinnerk Feldwisch hieraisi myöhään lauantai-iltana silmiään Finnairin lennolla AY101. Yön pimeydessä koneen vierellä näkyi kummallinen hohde: ilmeisesti kyseessä oli kiinalaisen JL2- tai uudemman JL3-ohjuksen testilento.

Ilmassa näkynyt pilvi-ilmiö syntyy ohjuksen työntövoiman synnyttävien pakokaasujen laajetessa korkeuksien alhaisessa ilmanpaineessa huomattavasti laajemmalle alueelle ohjuksen perässä. Tämä johtuu siitä, että ilmakehän paine ei purista pakokaasuvanaa kapeaksi viiruksi, kuten maan pinnalla.

Kiinan asevoimat ovat pysyneet tapauksesta hiljaa. Bohainmeren alue, jolla ilmiö nähtiin, oli kuitenkin suljettuna samaan aikaan.

Mikäli kyseessä on uuden JL3-ohjuksen testilaukaisu, näyttää ohjus toimivan Kiinan toivomalla tavalla. Se on suunniteltu Kiinan merivoimien uuden sukupolven sukellusveneiden käyttöön, ja sen toimintamatkaksi on arvioitu yli 9000 kilometriä. Siitä siis puhutaan mannertenvälisenä ohjuksena.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.