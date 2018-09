Saksan hallitus päättää tänään tiedustelujohtajan kohtalosta – epäili videota ulkomaalaisten ajojahdista

Saksan hallituksen on tänään määrä päättää tiedustelujohtaja Hans-Georg Maassenin kohtalosta.

Saksan kotimaantiedustelua BfV:tä johtava Maassen on saanut osakseen runsaasti huomiota sen jälkeen kun hän sanoi epäilevänsä, että laajalle levinnyt video ulkomaalaiselta näyttävien henkilöiden jahtaamisesta Chemnitzin kaupungissa ei ole aito.

Maassenin tapaus on aiheuttanut voimakkaita jännitteitä liittokansleri Angela Merkelin hallituksessa.

Hallituspuolue SPD on vaatinut Maassenin erottamista. Baijerilaista CSU-puoluetta edustava sisäministeri Horst Seehofer on puolestaan tukenut Maassenia, joka on hänen alaisensa.

Maassen arvioi, että ulkomaalaiselta näyttävien henkilöiden jahtaamista koskeva video oli "tahallista misinformaatiota". Maassen oli kannanotossaan eri linjoilla kuin Merkel, joka puolestaan tuomitsi ulkomaalaisiin kohdistuvan väkivallan Chemnitzissä.

SPD on kritisoinut Maassenia myös hänen yhteyksistään maahanmuuttovastaiseen AfD-puolueeseen.

Die Welt -lehti uutisoi maanantaina, että Merkel on päättänyt erottaa Maassenin.

Kaikkien ongelmien äiti?

Saksan hallituksen sisäisiä jännitteitä ei vähennä se, että Baijerissa on ensi kuussa osavaltiovaalit, ja konservatiivinen CSU pelkää menettävänsä ääniä AfD:lle.

Seehofer kutsui viime viikolla maahanmuuttokysymystä "kaikkien ongelmien äidiksi" Saksan politiikassa. Lausuntoa pidettiin kätkettynä kritiikkinä Merkeliä kohtaan, sillä Merkelin lempinimi Saksassa on "Mutti" eli äiti.

Hallituksen sisäinen kiistely on herättänyt Saksan lehdistössä kysymyksiä kolmen puolueen hallituksen yhteistyökyvystä.

– Hallituksessa on niin paljon kiistelyä, rähinää ja taistelua, että jälleen kerran nousee kysymys: kuinka kauan tämä hallitus, joka on ollut vallassa vain puoli vuotta, voi kestää, Handelsblatt-talouslehti kysyy.