Saksan hallituskriisiin haetaan yhä ratkaisua – Merkel ja Seehofer tiukasti napit vastakkain

Saksan hallituskriisi ja sisäministeri Horst Seehoferin asema ei selvinnyt vielä myöhään maanantai-iltana. Kriisi kytkeytyy maahanmuuttopolitiikkaan, jossa Seehofer kannattaa tiukempaa llinjaa kuin Merkel.

Seehofer on tyytymätön EU:n viime viikolla saavuttamaan siirtolaissopuun. Hän on uhannut alkaa käännyttää siirtolaisia rajalta, jos heidät on jo rekisteröity turvapaikanhakijoiksi muualla EU:ssa.

Merkel puolestaan on puolustanut EU:ssa saavutettua sopua, jonka mukaan Välimeren rannalle perustetaan siirtolaiskeskuksia. Lisäksi Merkel ilmoitti jälkeenpäin sopineensa erikseen Espanjan ja Kreikan kanssa turvapaikanhakijoiden palauttamisesta. Samankaltaiset sopimukset on hallituskumppaneille lähetetyn asiakirjan mukaan saatu aikaan myös useiden muiden EU-maiden kanssa.

Viikonloppuna sekä Merkelin johtama kristillisdemokraattinen CDU että hallituskumppani Baijerin kristillissosiaalinen unioni CSU keskustelivat tahoillaan suunnitelmista siirtolaisuuden vähentämiseksi.

Seehofer uhosi taistelutahtoaan

Sekä CDU että CSU yrittivät liennyttää kriisiä, mutta Seehofer näytti säilyttäneen taistelutahtonsa.

– En anna liittokanslerin erottaa minua. Hän on liittokansleri ainoastaan minun takiani, hänen kerrotaan uhonneen juuri ennen viime hetken tapaamista Merkelin kanssa maanantai-iltana.

Muut puolueet ja saksalaiset tiedotusvälineet ovat ihmetelleet tilannetta. Esimerkiksi Spiegel kommentoi aihetta: "On reilua kysyä: Onko CSU menettänyt järkensä. Loppujen lopuksi hallitus voi kaatua ja vanha, ylväs puolue voi ajautua naurettavuuteen."

Ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista kertoo, että saksalaisessa mediassa on pohdittu myös sitä, onko hallituksen sisäisen kriisin takana muutakin kuin maahanmuuttoon liittyvä kysymys.

– On ihmetelty, mistä tässä loppupeleissä on kysymys. Onko tästä tullut kahden vahvan hahmon, Merkelin ja Seehoferin, poliittinen kiista, jossa on myös pelissä arvovaltaa, Jokela sanoo STT:lle.

Kolme auennutta vaihtoehtoa

Jokelan mukaan kyse on vaikeasta sisäpoliittisesta kiistasta hallituksen sisällä.

– Hieman yllättävää on, että se tuli näin nopeasti uuden hallituksen alkumetreillä. Uusi hallitushan on ollut toiminnassa kolmisen kuukautta, hän sanoo.

Jokela muistuttaa, että kristillisdemokraattisen CDU:n ja Baijerin kristillissosiaalinen unionin CSU:n liitto on kuitenkin kestänyt useita kymmeniä vuosia.

– Jotenkin olisi ajatellut, että nämä (maahanmuuttoon liittyvät) asiat olisi sovittu jo hallitusneuvottelujen aikana, hän sanoo.

Umpisolmun avaamiseksi on Jokelan mukaan avautunut kolme vaihtoehtoa eli Merkel taipuu, sisäministeri Horst Seehofer aloittaa toimet rajalla, mikä saattaisi johtaa hänen erottamiseensa hallituksesta tai sitten Seehofer itse eroaa hallituksesta ja luopuu myös CSU:n puheenjohtajuudesta.