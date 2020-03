Saksan koronavirustartuntojen määrä nousi yli tuhannen

Saksassa on vahvistettu jo yli 1 000 koronavirustartuntaa, kertovat maan terveysviranomaiset.

Vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt 1 112. Eniten tartuntoja on todettu Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan luoteisosassa, jossa tartuntoja on löydetty lähes 500.

Saksassa on todettu Euroopassa toiseksi eniten koronavirustartuntoja Italian jälkeen, jossa tapauksia on vahvistettu yli 7 300.

Saksa on Euroopan suurin talous, ja maan hallitus onkin jo varautunut tukemaan taloudellisesti koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä.

EU vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia

Euroopan unionin neuvosto vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia. Kokouksia vähennetään niin neuvoston, valmistelevien tahojen kuin työryhmien tasolla. Päätös astuu voimaan tänään.

Myös jäsenmaiden delegaatioiden kokoa rajoitetaan. Kaikki vierailijaryhmät ja vähemmän tärkeät koulutukset perutaan.

Neuvoston mukaan päätös heijastaa koronaviruksen esiintyvyyttä eri jäsenmaissa, muun muassa Belgiassa. Kehityksen odotetaan jatkuvan, neuvosto toteaa tiedotteessaan.