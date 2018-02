Saksan puolustusministeri näpäytti USA:ta turvallisuuden kokonaiskuvan unohtamisesta

Saksan puolustusministerillä Ursula van der Leyenillä ei ollut kadehdittava paikka Münchenin turvallisuuskokouksen ensimmäisenä puhujana. Maan hallituskuviot ovat pahasti sekaisin, minkä lisäksi saksalaismediassa on revitelty maan asevoimien Bundeswehrin olevan surkeassa jamassa. Lehtien mukaan "romuarmeija" ei selviä puolustuksen ja kriisinhallinnan velvoitteista, kun panssareistakaan ei ole kuin pieni osa käyttökunnossa.

Van der Leyen pani parastaan myöntämällä ensin, että neljännesvuosisadan ajan asevoimilta on lähinnä vain leikattu. Hänen mukaansa muutos on nyt alkanut ja vaivalla syntymässä oleva uusi hallitus on sitoutunut panostamaan lisää muun muassa henkilöstöön ja digitalisaatioon.

Saksa näkee turvallisuuden kuitenkin kokonaisvaltaisesti, ja sotilaallisten kykyjen lisäksi budjettivaroja ohjataan samaan aikaan myös kehitysyhteistyöhön. Puolustusmenojen osuuden nostaminen bruttokansantuotteesta on yhtä tärkeää kuin kehitysavun osuus.

– Avustustyöntekijä ja sotilas tarvitsevat toisiaan, van der Leyen tiivisti.

Hänen mukaansa Saksa onkin huolissaan siitä, että "jotkin liittolaisemme" ovat vähentämässä kehitysyhteistyörahoitustaan ja tukea muun muassa YK:lle. Ministeri ei maininnut Yhdysvaltoja nimeltä, mutta muistutti historiasta.

– Liittoutuneiden voitettua natsi-Saksan Amerikka ei kääntänyt meille selkäänsä, vaan antoi Marshall-apua.

"EU ei voi suojella Eurooppaa yksin"

Saksalaisministerin rinnalla esiintyneellä ranskalaisella kollegalla Florence Parlylla oli helpompaa: Ranska on lisäämässä puolustusmenoja lähivuosina sadoilla miljardeilla euroilla ja aikoo saavuttaa Naton tavoitteen kahden prosentin bruttokansantuoteosuudesta ensi vuosikymmenen puolivälissä.

Molemmat ministerit pitivät puolustusyhteistyön liikkeellelähtöä EU:ssa tärkeänä ja sanoivat, että Euroopan on seisottava aiempaa enemmän omilla jaloillaan turvallisuudesta huolehdittaessa.

– Jos meitä uhataan omassa naapurustossamme, erityisesti etelässä, meidän täytyy voida vastata vaikka Yhdysvallat tai Nato eivät haluaisi olla täysillä mukana, Parly sanoi.

Ministerit vakuuttivat, ettei EU:n pysyvä rakenteellinen puolustusyhteistyö kilpaile Naton kanssa. Pääsihteeri Jens Stoltenberg kuitenkin toisti Münchenissä tutut vaatimuksensa päällekkäisyyksien välttämisestä.

Norjalainen Stoltenberg muistutti, että Britannian EU-eron jälkeen 80 prosenttia puolustusmenoista Natossa tulee EU:n ulkopuolisista maista.

– EU ei voi suojella Eurooppaan yksin, Stoltenberg sanoi.

Münchenin kokoukseen osallistuvan puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) näkökulmasta Naton pelot vaikuttavat turhilta. Ilmapiiri EU:ssa on sellainen, ettei unionin voi nähdä kehittyvän puolustusyhteisöksi, hän arvioi.