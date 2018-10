Saksan tappajahoitaja myöntää surmanneensa noin sata potilasta

Saksassa tappajahoitajaksi kutsuttu Niels Högel on myöntänyt oikeudessa surmanneensa noin sata ihmistä.

41-vuotiaan Högelin on epäilty antaneen potilailleen tahallaan liian suuria lääkeannoksia, jotta voisi sen jälkeen elvyttää heidät viime hetkellä. Elvytysyritykset eivät juuri onnistuneet.

Tapaus on sodan jälkeisessä Saksassa suurin sarjamurhatapaus. Vankilassa istuva Högel on aiemmin todettu syylliseksi kahdessa oikeudenkäynnissä. Hänet tuomittiin murhan yrityksestä 7,5 vuodeksi vankilaan vuonna 2008, ja vuonna 2015 hän sai 15 vuoden tuomion murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Tuomari Sebastian Bührmann totesi oikeudenkäynnin aluksi, että oikeuskäsittelyn tarkoitus on saada selville murhien todellinen laajuus. Syyttäjien mukaan Högel surmasi potilaita työskennellessään Pohjois-Saksassa Oldenburgin ja Delmenhorstin sairaaloissa.

– Teemme kaikkemme saadaksemme selville totuuden. Tämä on kuin talo, jossa on pimeitä huoneita, ja me haluamme tuoda pimeyteen valoa, tuomari vertasi.

Oikeudenkäynnin aluksi pidettiin minuutin hiljaisuus uhrien muistolle. Sen jälkeen Högel kuunteli, kun syyttäjä luetteli jokaisen surmansa saaneen nimen sekä listasi syytteet.

Omaiset kaipaavat oikeutta

Uusimman tutkinnan aikana poliisi kaivoi 134 ruumista ylös maasta. Aiemmin Högel on tunnustanut 30 murhaa, eikä hän ole ilmaissut katuvansa tekojaan.

Viranomaiset arvelevat, että uhreja saattaa olla jopa 200. Lopullinen luku ei tosin selvinne koskaan, sillä osa uhreista on tuhkattu.

Nyt alkavassa oikeudenkäynnissä asianomistajina on yli 120 omaista. Käsittelyn odotetaan kestävän ainakin toukokuuhun asti.

– Toivon, että hänet todetaan syylliseksi jokaiseen tapaukseen, jotta omaiset saisivat viimein tämän asian päätökseen, sanoo Petra Klein uhreja auttavasta Weisser Ring -järjestöstä.

Högelin epäillään toimineen samalla tavalla kerta kerran jälkeen. Ensin hän antoi potilaalle lääkeruiskeen, mitä seurasi usein hyödytön elvytysyritys. Syyttäjien mukaan Högelin motiivina olivat turhamaisuus, tylsistyminen ja halu näyttää, että hän pystyisi pelastamaan ihmishenkiä.

Uhrien valinta vaikuttaa sattumanvaraiselta, sillä potilaiden ikähaitari ulottui 34:stä 96:een.

Yksi uhreista oli Christian Marbachin isoisä, joka oli ollut Delmenhorstin sairaalassa rutiinileikkauksessa. Tehohoidossa ollut isoisä selvisi Högelin ensimmäisestä lääkeruiskusta ja elvytyksestä, mutta kuoli, kun Högel toisti käsittelynsä joitain päiviä myöhemmin. Högel sai tuomion tästä murhasta vuonna 2015.

Marbachin raivo suuntautui tappajahoitajan lisäksi sairaaloihin.

– Delmenhorstin murhat eivät olisi olleet mahdollisia ilman virheitä, joita tekivät tietyt ihmiset, jotka tiesivät, mitä oli tapahtumassa, Marbach sanoi.

Vankitovereiden mukaan Högel on kutsunut itseään pahamaineisimmaksi rikolliseksi sodanjälkeisessä Saksassa.