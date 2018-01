Saksassa oikeistopopulistit lähellä opposition paalupaikkaa

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin luotsaamat kristillisdemokraatit yrittävät löytää yhteisen sävelen hallitustunnusteluissa sosiaalidemokraattien kanssa. Tunnustelut varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittamisesta ovat jatkumassa tällä viikolla.

Liittokansleri Merkel vetosi uudenvuodenpuheessaan nopean ratkaisun puolesta, mutta avoimia kysymyksiä lienee vielä paljon. Mahdollisten hallituskumppanien päänvaivana on myös tuleva oppositio. Jos kristillisdemokraatit ja demarit muodostavat yhdessä hallituksen, niin oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) jäisi opposition suurimmaksi puolueeksi.

Yliopistonlehtori Kimmo Elo kertoo, että opposition suurimmalla puolueella on varsin näkyvä asema Saksan politiikassa.

– Opposition suurimpana puolueena he saisivat parlamentaaristen sääntöjen mukaan aina ensimmäisenä vastausvuoron. Se on sellainen piikkipaikka, joka parlamentaarisessa keskustelukulttuurissa on merkittävä, Helsingin yliopistoa edustava Elo sanoo.

Tällä hetkellä AfD ei tosin ole voimakkaimmillaan, sillä riitaisa välienselvittely on horjuttanut puolueen yhtenäisyyttä. Opposition paalupaikalla se voisi kuitenkin helposti kerätä voimiaan.

Merkelin suosio horjuu

Hallituspelin pitkittynyt tunnusteluvaihe ei ole horjuttanut Saksan vakautta, mutta Merkel on menettänyt kannatustaan. Elo pitää selvänä sitä, että Merkelin asema poliitikkona on jäämässä aiempaa heikommaksi, oli tuleva hallitusratkaisu mikä tahansa.

Uutistoimisto DPA:n YouGovilla teettämästä kyselystä kävi viime viikolla ilmi, että lähes puolet saksalaisista haluaisi Merkelin jättävän liittokanslerin paikan ennen vaalikauden loppua. Vastaavasti noin 36 prosenttia kannatti Merkelin jatkoa kauden loppuun vuoteen 2021.

Elo pitää mahdollisena, että kristillisdemokraattien ja demareiden hallitustunnusteluissa sovitaan jo nyt järjestelystä, jossa Merkel luopuisi jollain aikataululla johtopaikastaan. Ulospäin tällaista ratkaisua tuskin kerrottaisiin.