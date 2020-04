Saksassa suositus: Käyttäkää suojamaskeja kaupoissa – Raskaana ollut sairaanhoitaja kuoli koronaan Britanniassa, vauva selviytyi hengissä

Saksa suosittelee, että kansalaiset käyttävät suojamaskeja kulkiessaan kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Asiasta kertoi liittokansleri Angela Merkel kokoustettuaan maan osavaltioiden johtajien kanssa.

Merkel kertoi myös, että maa aikoo sallia alle 800 neliömetrin suuruisten liikkeiden avaamisen, kunhan niillä on kunnossa olevat hygieniasuunnitelmat. Lisäksi Saksa on ilmoittanut alkavansa avata kouluja toukokuun 4. päivästä alkaen.

Toimet liittyvät siihen, että Saksassa on havaittavissa hienoista menestystä koronaviruksen leviämisen vastaisessa taistelussa.

– Meidän on edettävä äärimmäisen varovasti, Merkel sanoi kuitenkin.

Niinpä joukkotapahtumien kieltoa jatketaan elokuun loppuun asti. Useamman kuin kahden ihmisen julkiset tapaamiset on edelleen kielletty. Tästä kiellosta poikkeuksena ovat vain perheet.

Höllennysten vaikutuksia koronaepidemiaan aiotaan Merkelin mukaan arvioida kahden kolmen viikon välein.

Saksassa on käyty vilkasta keskustelua siitä, miten pitkään koronarajoituksia aiotaan jatkaa huolimatta niiden talousvaikutuksista. Etenkin liike-elämä on perännyt hallitukselta suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta.

Saksan talousministeriö kertoi aiemmin keskiviikkona, että Saksa on sukeltanut taantumaan, joka kestää vuoden keskivaiheille.

– Vaikka ensimmäisiä suojatoimia voitaisiin jonkin verran höllentää (huhtikuun jälkeen), kasvu pysyy hyvin vaisuna ja elpyy vain vähitellen, ministeriö ennustaa.

Myös Belgia on ilmoittanut jatkavansa massatapahtumien kieltoa elokuun loppuun ja käskyä pysytellä kotona ainakin toukokuun 3. päivään asti.

Vielä ei tiedetä, onko kuolleen hoitajan vauva saanut tartunnan

Britanniassa 28-vuotias raskaana ollut sairaanhoitaja kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sunnuntaina. Tyttövauva selvisi kuitenkin hengissä ja sairaalan mukaan voi hyvin.

Asiasta kertoi keskiviikkona Lontoon pohjoispuolella sijaitseva sairaala, jossa hoitaja oli työskennellyt.

Vielä ei ole selvää, onko myös vauva saanut koronavirustartunnan.

Hoitajalla oli varmistettu koronavirustartunta 5. huhtikuuta, ja hän hakeutui sairaalahoitoon kaksi päivää myöhemmin. Kuolinuutinen tuli samaan aikaan, kun Britanniassa käydään keskustelua terveydenhoitohenkilöstön suojavarusteiden riittävyydestä koronaepidemian aikana.

Britanniassa on keskiviikkoon mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 12 868 ihmistä. Varmistettuja tartuntoja Britanniassa on lähes 100 000, ja yli 313 000 ihmistä on testattu koronaviruksen varalta.

Lentotukialuksen miehistöstä lähes kolmannes saanut tartunnan

Ranskan terveysviranomaisten mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on keskiviikkoon mennessä kuollut Ranskassa 17 167 ihmistä. Kuolleiden määrä nousi yli 1 400 ihmisellä, sillä tiistaina kuolleita oli yhteensä 15 729.

Terveysviranomaisia edustavan Jerome Salomonin mukaan kuolleiden määrän nousussa näkyy pääsiäisen jäljiltä perässä tulevat lukemat.

Ranskassa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut eiliseen tiistaihin verrattuna 513 ihmisellä.

– Lukema on hyvin korkea, mutta ensimmäistä kertaa se on laskussa, Salomon kertoi medialle keskiviikkona.

Salomonin mukaan tehohoitoa tarvitsevien määrä laski jo seitsemäntenä päivänä peräkkäin. Keskiviikkona Ranskassa tehohoidossa oli 273 potilasta. Tehohoidolle on erityisesti tarvetta edelleen tietyillä alueilla, kuten Ranskan itäosissa ja pääkaupunki Pariisin alueella.

Ranskan puolustusministerin mukaan merivoimien lentotukialus Charles-de-Gaullen 2 000 hengen miehistöstä lähes kolmannes on saanut koronavirustartunnan. Yhteensä tartunnan saaneita on aluksella 668 ihmistä.

Ruotsissa koronakuolemia yli 1 200

Ruotsin terveysviranomaisten mukaan koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut maassa yli 1 200:n. Kuolleita on nyt yhteensä 1 203.

Uusia kuolintapauksia on 170, kun tiistaina uusia kuolemia oli 114. Viranomaisten arvion mukaan kuolleiden määrän kasvussa näkyy nyt se, että pääsiäisen vuoksi tilastot ovat laahanneet perässä.

Varmistettuja koronavirustartuntoja Ruotsissa on nyt yhteensä yli 11 927. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on yli 950. Lisäystä tiistaihin on 39 potilaan verran.

Puolet maailman koronavirustartunnoista on rekisteröity Euroopassa, kertoi uutistoimisto AFP:n ylläpitämä laskuri keskiviikkona. Euroopassa on kirjattu yli miljoona koronavirustartuntaa, kun niitä koko maailmassa on tartuntoja tilastoivan Worldometer-sivuston mukaan yli kaksi miljoonaa.

Eniten tartuntoja on rekisteröity Yhdysvalloissa, liki 615 000. Toiseksi eniten tartuntoja on Espanjassa, yli 174 000, ja kolmanneksi eniten Italiassa, vajaat 163 000.

Koronavirukseen on Worldometerin mukaan kuollut tähän mennessä lähes 127 000 ihmistä.

Todennäköisesti tartuntojen määrä on vielä suurempi, sillä monet maat eivät testaa kaikkia tautiepäilyjä.

Tanskassa avattiin kouluja

Tanskassa avattiin keskiviikkona osa kouluista ensimmäistä kertaa koronaepidemian alkamisen jälkeen. Koulut aukesivat vain noin puolessa maan kunnista, ja normaaliin opetukseen palasivat alle viidesluokkalaiset.

Vanhempien koululaisten kohdalla etäopetus jatkuu vielä ainakin vajaan kuukauden.

Myös osa päiväkodeista aukeaa tänään.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan koronan vastainen taistelu on Tanskassa edennyt niin suotuisasti, että avaamista voitiin hieman laajentaa aiemmasta suunnitelmasta.

– Terveysviranomaisten mukaan voimme avata hieman enemmän, mutta se tullaan tekemään vastuullisesti ja varovasti, Frederiksen sanoi tiistaina.

Kuusivuotias Alma Norsk sanoi uutistoimisto TT:n haastattelussa, että kouluun palaaminen on jännittävää ja on kivaa nähdä kavereita, vaikka leikkiessä pitääkin muistaa pitää riittävä etäisyys ja pestä usein kädet.

Alman isä Alexander Norsk uskoi lasten sopeutuvan nopeasti.

– Lapset keksivät varmasti pian uusia leikkejä. Aikuiset huolehtivat niin paljon sopeutumisesta ja siitä, miten vaikeaa se on lapsille, mutta se tulee olemaan vaikeampaa meille aikuisille, Norsk pohti.

Tanskassa on todettu runsaat 6 500 koronavirustartuntaa. Vajaat 300 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.

Venäjällä tartuntojen määrä kasvaa

Venäjällä on vahvistettu lähes 3 400 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa, kertoi Moscow Times. Määrä on suurin epidemian aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on vajaat 24 500. Viruksen seurauksena on kuollut 198 ihmistä.

Venäjän ilmoittamia lukuja pidetään yleisesti liian pieninä, ja tartuntoja arvellaan olevan moninkertainen määrä.

Moskovan viranomaiset myönsivät, että metrojen sisäänkäynneille pääsi keskiviikkona kerääntymään suuria ihmisjoukkoja, kun poliisit tarkistivat ihmisten sähköisiä kulkulupia.

Moskovan asukkaat on määrätty pysymään kotona lukuun ottamatta välttämätöntä asiointia ulkona. Julkisten kulkuvälineiden tai henkilöauton käyttöön tarvitaan viranomaisten myöntämä sähköinen lupa, joiden tarkistus alkoi keskiviikkona.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin lupasi Twitterissä, että lupia tarkastamaan määrätään lisää poliiseja, jotta tungokselta vältyttäisiin.

Pohjois-Koreassa juhlittiin, mutta hillitysti

Maailmalla riehuva pandemia ei estänyt Pohjois-Koreaa juhlimasta keskiviikkona maan perustajan Kim Il-sungin syntymän vuosipäivää. Maan pääkaupungin Pjongjangin asukkaat vaelsivat sankoin joukoin Mansu-kukkulalle, missä sijaitsevat Kimin ja hänen seuraajansa Kim Jong-ilin jättimäiset pronssipatsaat.

Väkijoukot olivat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin edeltävinä vuosina, ja monet patsaille kukkia laskeneista pitivät hengityssuojainta.

Kim Il-sungin syntymän merkkipäivä tunnetaan Pohjois-Koreassa nimellä Auringon päivä. 108 vuotta sitten syntynyt Kim on maan nykyisen johtajan Kim Jong-unin isoisä.

Pohjois-Koreasta ei sen oman ilmoituksen mukaan ole löytynyt ainoatakaan koronavirustartuntaa. Jo valmiiksi tiukasti eristetty maa sulki pian pandemian alkamisen jälkeen kaikki rajansa ja pani tuhansittain ihmisiä karanteeniin.

Iranissa koronakuolemat painuivat alle sadan

Iranissa on vuorokauden aikana kirjattu 94 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Viranomaisten ilmoittama määrä painui toisena peräkkäisenä päivänä alle sadan. Koronaviruskuolemien määrä laski eilen alle sadan ensimmäisen kerran kuukauteen.

Tauti on vaatinut Iranissa 4 777 ihmisen hengen. Tartuntoja on todettu yli 76 000.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 22.08: Ranskan lentotukialuksen miehistöstä on sairastunut lähes kolmannes, ei kaksi kolmannesta.