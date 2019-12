Samoa teki lasten tuhkarokkorokotuksista pakollisia

Lasten tuhkarokkorokotukset on määrätty pakollisiksi Samoan saarivaltiossa. Maan parlamentti hyväksyi asiaa koskevan lain torstaina.

Lain mukaan lapsensa rokottamatta jättäneitä vanhempia uhkaavat runsaan 3 500 euron sakot. Paikallisten koulujen odotetaan niin ikään tarkistavan, että lapset rokotetaan.

– Samoa näyttää esimerkkiä, jota muut maat voivat seurata varmistaakseen lastensa turvallisuuden, sanoi maan pääministeri Tuilaepa Sailele.

Ainakin 77 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon Samoalla. Valtaosa kuolleista on ollut lapsia. Liki 5 500 ihmistä on saanut tartunnan, ja sairaaloissa on 17 lasta kriittisessä tilassa.

Joulukuun alussa koko Samoa meni käytännössä kiinni kahdeksi päiväksi, kun maassa aloitettiin valtava rokotuskampanja. Kampanjan ansiosta 90 prosenttia Samoan 200 000 asukkaasta on nyt rokotettu. Tartuntojen leviämisen alkaessa lokakuun puolivälissä rokotettujen osuus oli vain 30 prosenttia.