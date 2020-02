Sanders johtaa ja Buttigieg kakkosena New Hampshiren esivaalissa, kun puolet äänistä on laskettu – Klobuchar noussut yllättäjäksi

Ennakkosuosikit Bernie Sanders ja Pete Buttigieg näyttävät pitävän pintansa demokraattipuolueen esivaaleissa New Hampshiressa. Kun noin puolet äänistä on laskettu, senaattori Sanders pitää kärkipaikkaa noin 27 prosentin ääniosuudella, ja ex-pormestari Buttigieg on toisena 23 prosentilla äänistä.

Buttigieg ja Sanders pärjäsivät demokraattiehdokkaista parhaiten viime viikolla Iowan vaalikokouksissa, ja he olivat myös New Hampshiressa gallupien kärjessä. New Hampshire on Yhdysvaltain esivaalikauden toinen etappi Iowan jälkeen. Esivaaleissa valitaan demokraattien presidenttiehdokas ensi marraskuun vaaleihin.

Vaali-illan yllättäjäksi on kuitenkin noussut senaattori Amy Klobuchar, joka on kiinni kolmossijassa noin 20 prosentin ääniosuudella. Tulos on selvästi ennakko-odotuksia parempi ja on antamassa demokraattien maltillista linjaa edustavan Klobucharin kampanjalle roimasti lisäpotkua.

New Hampshire on sen sijaan muodostumassa karvaaksi pettymykseksi ex-varapresidentti Joe Bidenille ja senaattori Elizabeth Warrenille. Warren ja Biden ovat ääntenlaskun puolivälissä sijoilla neljä ja viisi, molemmat alle 10 prosentissa.

Sosiaalidemokraattisia arvoja ajava Sanders on noussut viime viikkoina Warrenin ohi demokraattien vasemmistosiiven vahvimmaksi ehdokkaaksi, ja New Hampshiren voitto on nostamassa häntä koko esivaalikisan ykkössuosikiksi. Warrenin osake puolestaan laskee entisestään, sillä New Hampshiren olisi pitänyt olla hänelle otollista maaperää.

Buttigieg sai Iowan voitostaan paljon näkyvyyttä ja vahvisti asemiaan presidenttikisassa, mutta hän on silti kilvassa altavastaaja. Vaikka Buttigieg saa hyvän tuloksen myös New Hampshirestä, ovat seuraavat osavaltiot vaikeita ex-pormestarille. Maltillisena pidetyn Buttigiegin kannatus etenkin mustien äänestäjien keskuudessa on vaisua.

Biden luovutti jo etukäteen

Bidenin ei etukäteenkään uskottu yltävän New Hampshiressa kärkikastiin, mutta huono tulos on silti kolaus hänen kampanjalleen. Biden näytti nostavan kädet pystyyn tappion merkiksi jo etukäteen, sillä hän ei osallistu suunniteltuun vaali-illan tilaisuuteensa New Hampshiressa vaan lensi jo tiistaina suoraan seuraavaan esivaaliosavaltioon Etelä-Carolinaan.

Biden on ollut pitkään valtakunnallisten gallupien kärjessä, mutta on viimeisimmissä kyselyissä pudonnut kakkoseksi Sandersin taakse. Iowassa hän jäi neljänneksi.

Iowan ja New Hampshiren tiedettiin jo ennakkoon olevan hankalia osavaltioita Bidenille, sillä ex-varapresidentin kannatus on erityisen vankkaa mustien äänestäjien keskuudessa, joiden osuus näissä osavaltioissa on melko pieni. Biden näyttääkin lataavan paljon paukkuja juuri Etelä-Carolinaan, jossa suuri osa demokraattiäänestäjistä on mustia.

– Olemme yhä lievän toiveikkaita New Hampshiren suhteen, Biden sanoi kertoessaan päätöksestään suunnata suoraan Etelä-Carolinaan.

New Hampshire sijaitsee Uuden-Englannin alueella Yhdysvaltain koilliskulmassa. Useimmat Uuden-Englannin osavaltiot ovat melko liberaaleja, mutta New Hampshiren erityispiirteenä on suuri liikkuvien äänestäjien osuus. Osavaltio onkin ollut usein presidentinvaaleissa yksi vaa'ankieliosavaltioista, jossa sekä demokraatti- että republikaaniehdokkaalla on ollut voittomahdollisuus.

Yang ja Bennet jättivät kisan kesken

Ainakin kaksi demokraattiehdokkaista putosi pois kisasta New Hampshiren vaali-iltana, kun Andrew Yang ja Michael Bennet ilmoittivat lopettavansa kampanjansa.

Teknologiayrittäjänä rikastunut Yang korosti kampanjassaan matematiikka- ja talousosaamistaan sekä perustulomalliaan ja keräsi kannattajia erityisesti nuorten miesten keskuudessa. Iowan vaalikokouksissa hän sai kuitenkin vain noin prosentin äänistä, mikä oli kampanjalle pettymys. Senaattori Bennetin kampanja taas ei lähtenyt lentoon missään vaiheessa.

Lähteinä CNN, Washington Post ja New York Times.