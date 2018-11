Sata vuotta sitten päättynyt maailmansota oli todellinen maailmansota: taisteluissa kuoli kymmeniätuhansia australialaisia

Kun aseet laskettiin Euroopan mutaisilla taistelukentillä sata vuotta sitten 11. marraskuuta 1918, myös toisella puolella maapalloa Australiassa kaduille kokoonnuttiin juhlimaan sodan päättymistä. Sota oli maailmansota sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä eurooppalaisten siirtomaaimperiumien takia nuoria miehiä matkasi merten takaa Eurooppaan taistelemaan.

Nuori valtio Australia taisteli vanhan emämaansa Britannian rinnalla, ja sodassa kuoli yli 60 000 australialaista. Australiassa sodan perintö jakaa mielipiteitä ja herättää yhä keskustelua.

– Perinteinen australialainen näkemys suuresta sodasta on aina ollut toivottoman ristiriitainen. Sodassa koetut menetykset jättivät arpia, mutta toisaalta ollaan ylpeitä sodan osallisuudesta rakastetun kansallisen myytin muodostumisessa, kertoo Uuden Etelä-Walesin yliopiston historian professori Peter Stanley.

Stanley on toiminut Australian sotamuseon päähistorioitsijana ja julkaissut kymmeniä kirjoja Australian sotahistoriasta.

Tuo myytti liittyy Australian ja Uuden-Seelannin Anzac-joukkoihin ja heidän hyökkäykseensä Gallipolin niemimaalle Osmanien valtakuntaan huhtikuussa 1915. Vaikka hyökkäys lopulta epäonnistui, on 25. huhtikuuta vietettävä Anzac-päivä kansallinen vapaapäivä, jolloin sotaa muistellaan hartaasti.

Gallipolia pidetään käännekohtana Australian kansallisen identiteetin kehittymisessä. Moni uskoo sodan osoittaneen australialaiset rohkeaksi ja sitkeäksi kansaksi.

– Australialaiset saivat lohtua uskosta, jonka mukaan sota jollakin määrittämättömällä tavalla loi Australian kansakunnan, vaikka se oli virallisesti muodostettu jo 1901, Stanley sanoo.

Sadan vuoden takaista sotaa on muisteltu viime vuosina Australias­sa mittavasti – joidenkin mielestä liiankin mittavasti. News.com kertoi jo vuonna 2015, että Australiassa sodan satavuotisjuhlallisuuksiin on käytetty lähes 9 000 dollaria kaatunutta sotilasta kohden, kun Britanniassa vastaava summa on reilut 100 dollaria ja Saksassa vain kaksi dollaria.

Keväällä Australian hallitus kertoi kaavailevansa merkittävää laajennusta Australian sotamuseoon Canberrassa.

Suunnitelman vastustajat ovat kutsuneet sitä tarpeettomaksi rahankäytöksi ja sanoneet, että rahat voisi käyttää paremmin ­nykyään eläviin veteraaneihin. Nykyveteraanit ovat taistelleet muun muassa toisessa maailmansodassa, Vietnamissa ja Irakissa.

Sotamuseon johtaja, ex-puolustusministeri Brendan Nelson on kuitenkin puolustanut suunnitelmia.

– Eräs mies sanoi minulle, että mitä ikinä se maksaakaan, me olemme jo maksaneet sen verellä. Mitä ikinä hallitus käyttääkään Australian sotamuseoon, ei koskaan ole riittävästi, Nelson sanoi.

Marraskuun 11. päivän juhlallisuuksien lähestyessä sotaan suhtaudutaan nykyään Australiassa monella eri tavalla.

– Australialaisessa yhteiskunnassa on nähtävillä kaksi vastakkaista reaktiota. Britti- ja irlantilaistaustaiset australialaiset, monet heistä Anzacien jälkeläisiä, ovat löytäneet uuden yhteyden Anzacin tarinaan ja juhlineet sodan satavuotisjuhlaa. Mutta paljon suurempi osa australialaisista, kuten monet vuoden 1945 jälkeen saapuneet siirtolaisyhteisöt, ei tunne juurikaan yhteyttä Anzac-myyttiin, Stanley kertoo.

Konekiväärit ja piikkilanka olivat uutta sotateknologiaa

Ensimmäisessä maailmansodassa kuoli arviolta yhdeksän miljoonaa sotilasta ja seitsemän miljoonaa siviiliä.

Syynä ennennäkemättömään hävitykseen oli sotateknologian nopea kehitys sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä, mikä teki siitä täysin erilaisen kuin mikään aiempi sota. Etenkin konekiväärin ja piikkilangan kaltaiset innovaatiot yhdistettyinä vanhentuneisiin, 1800-luvun sotataktiikoihin johtivat poikkeuksellisen brutaaliin sodankäyntiin.

Ensimmäiselle maailmansodalle olikin leimallista asemasota juoksuhaudoissa. Etenkään länsirintamalla rintamalinjat eivät merkittävästi liikkuneet vuosien 1914 ja 1918 välillä, mutta sotilaita kuoli silti suunnattomia määriä.

Esimerkiksi Sommen taistelussa vuonna 1916 kuoli noin 400 000 sotilasta. Pelkästään taistelun ensimmäisten tuntien aikana Britannialta kaatui 20 000 sotilasta. Samana vuonna Verdunin taistelussa kaatui 300 000 sotilasta.

Elämä juoksuhaudoissa oli fyysisesti ja henkisesti kammottavaa. Kuolema oli jatkuvasti läsnä, ja taudit levisivät helposti huonon hygienian takia.

Sodan aikana panssarivaunut kehitettiin ratkomaan asemasodan pattitilanteita, ja myöhemmissä sodissa juoksuhaudoilla ei olekaan ollut enää niin suurta merkitystä.

Myös hiljattain keksitty lentokone oli ensimmäistä kertaa laajamittaisessa sotilaskäytössä, vaikka niiden merkitys ensimmäisessä maailmansodassa oli vielä pieni myöhempiin sotiin verrattuna.

Sodan loppumisesta sovittiin ranskalaisella metsäaukiolla

Sunnuntaina tulee kuluneeksi tasan sata vuotta siitä kun syrjäisellä metsäaukiolla lähellä Compiegnen kaupunkia Ranskassa käytiin salassa miljoonien ihmisten kannalta tärkeitä neuvotteluja.

Ryhmä saksalaisia huippudiplomaatteja oli saapunut 8. marraskuuta 1918 tapaamaan ympärysvaltojen länsirintaman komentajaa, ranskalaista Ferdinand Fochia ja muita ympärysvaltojen edustajia.

Osapuolet kävivät neuvotteluja junanvaunussa, jossa saksalaisille saneltiin ympärysvaltojen ehdot aselevolle ja annettiin 72 tuntia aikaa hyväksyä ne.

Ehdot olivat ankarat, mutta niin oli Saksan ahdinkokin. Saksan kevätoffensiivi oli jo kauan sitten torjuttu, ja sen jälkeen Saksan tilanne oli vain kurjistunut ja sen tappio alkoi näyttää väistämättömältä. Saksa oli ottanut jo lokakuun alussa yhteyttä Yhdysvaltain presidenttiin Woodrow Wilsoniin rauhantunnustelujen aloittamiseksi.

Samaan aikaan kun ehtoja kuljetettiin sanansaattajan välityksellä Saksan joukkojen komentajalle Paul von Hindenburgille, valta Saksassa vaihtui. 9. marraskuuta keisari Vilhelm II luopui kruunustaan ja Saksa julistettiin tasavallaksi.

Saksalaisdiplomaatit saivat myöhään illalla 10. marraskuuta kuittauksen ylemmiltään ehtojen hyväksymisestä. Saksalaisilla ei ollut käytännössä minkäänlaista neuvotteluvaraa, ja muutaman tunnin keskustelujen jälkeen aseleposopimus saatiin allekirjoitettua marraskuun 11. päivän pikkutunteina.

Muutama tunti tämän jälkeen, kello 11 aselepo astui voimaan ja sota päättyi.

Vielä sodan viimeisinäkin tunteina kuoli tuhansia sotilaita, kun osa komentajista halusi maksimoida tilanteen ja valloittaa lisää alueita ennen taisteluiden päättymistä.

Ensimmäisen maailmansodan viimeisenä taistelussa kuolleena sotilaana pidetään yhdysvaltalaista Henry Guntheria, joka ammuttiin minuutti ennen aselevon alkamista hänen yrittäessään rynnätä saksalaisten asemiin.