Satelliittikuvat näyttävät sotilasajoneuvojen kokoontuvan Hongkongin rajalla

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät, että kiinalaisia armeijan ajoneuvoja on kokoontunut Hongkongin rajalle Shenzhenin kaupunkiin. Satelliittikuvista kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja saksalainen Der Spiegel.

Kuvissa näkyy, kuinka Shenzhen Bay Sports Center -stadionille on kerääntynyt lukuisia sotilasajoneuvoja.

Jännitteet näkyivät Hongkongin ja Manner-Kiinan rajalla jo aiemminkin tällä viikolla. Kiinan valtionmediassa julkaistiin maanantaina videoita panssaroiduista miehistönkuljetusvaunuista, joilla mediatietojen mukaan siirrettiin Manner-Kiinan puolisotilaallisia poliisivoimia Shenzhenin kaupunkiin Hongkongin rajalle.

CNN kertoo, että Shenzhenin kaduilla on keskiviikkona näkynyt myös lukuisia univormuihin pukeutuneita puolisotilaallisten poliisivoimien jäseniä, jotka kulkevat kaupungissa mellakkakilvet ja pamput käsissään.

Eräs upseeri kertoi CNN:lle, että joukot ovat saapuneet alueelle väliaikaista tehtävää varten ja oleilevat edellä mainitulla rajan lähellä sijaitsevalla stadionilla. Upseeri ei kuitenkaan kertonut syytä sille, miksi joukot on sijoitettu erityishallintoalueen rajan lähettyville.

Kiinalainen valtio-omisteinen Global Times -sanomalehti kertoi aiemmin viikolla, että puolisotilaalliset poliisivoimat kokoontuvat "suuren mittakaavan harjoituksia varten".

Samanaikaisesti Manner-Kiina on jatkanut kovaa kielenkäyttöään Hongkongin demokratiaa puolustavista protesteista. Kiinan valtion tiedottajan mukaan Kiina tuomitsee voimakkaasti "terrorisminkaltaiset toimet".

Myös Hongkongin alueparlamentin kiinamieliset jäsenet kutsuivat Suomen aikaa päivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa lentokentällä järjestettyjä protesteja terroristiseksi käytökseksi.

Protestit vaikuttaneet lähes tuhanteen lentoon

Viime yönä protestoijat estivät matkustajien kulkua istumamielenosoituksilla ja tukkivat bussiterminaalin. Mielenosoittajat ottivat yhteen myös mellakkapoliisin kanssa. Paikalla ollut AFP:n toimittaja kertoi, että mellakkapoliisit käyttivät paprikasumutetta mielenosoittajia vastaan.

Useat kiinamieliset parlamenttiedustajat tuomitsivat tiedotustilaisuudessa etenkin sen, että protestoijat pitivät hallussaan miestä useiden tuntien ajan. Parlamenttiedustajien mukaan mielenosoittajat eivät päästäneet ensihoitajia miehen luokse, vaikka tämä näytti menettäneen tajuntansa. Miestä kuvattiin peitetehtävissä olleeksi poliisiksi.

Osa mielenosoittajista on pyytänyt käytöstään anteeksi ja julkaissut kuvia pahoittelukylttien kera viestintäsovellus Telegramissa. Yhden viestinlähettäjän mukaan protestoijista tuli aggressiivisempia sen jälkeen kun selvisi, että mielenosoituksessa oli peitetehtävissä olleita poliiseja.

Osa protestoijista sanoo, että he ovat pahoillaan mutta lisäksi peloissaan.

Myös Hongkongin poliisi kertoi tuomitsevansa viimeöiset mielenosoitukset. Poliisin mukaan lentokenttä ei ole paikka mielenosoituksille.

Eilisten tapahtumien takia lentokentän turvatoimia on kiristetty, ja lentokentällä voi joutua jonottamaan sen takia tavallista pidempään. Muutoin lentokentän pitäisi toimia tänään normaalisti.

Hongkongin lentokenttäviranomainen sanoo, että protestit ovat vaikuttaneet lähes tuhanteen lentoon.

Lentokentän viranomaiset ovat saaneet oikeuden määräyksen, jonka mukaan mielenosoittajat eivät enää saa palata lentokentälle häiritsemään sen toimintaa. Määräys antaa muun muassa poliisille lisää keinoja poistaa protestoijat lentokentältä.

Lentoyhtiö lupaa potkut mielenosoituksia tukeville

Myös hongkongilainen lentoyhtiö Cathay Pacific on joutunut myrskyn silmään mielenosoitusten vuoksi. Viimeisen viikon aikana lentoyhtiö on joutunut Manner-Kiinan silmätikuksi, kun osa yhtiön noin 27 000 työntekijästä on ottanut osaa mielenosoituksiin tai antanut niille tukensa.

Kiinan lentoliikenneviranomainen vaatii, ettei lentoyhtiö anna näin toimineiden työntekijöiden tehdä töitä mantereelle kohdistuvilla lennoilla. He eivät myöskään saisi Kiinan mukaan työskennellä Kiinan ilmatilassa lentävillä lennoilla.

Tämän lisäksi viranomainen käski yhtiötä kertomaan mantereelle lentävissä koneissa työskentelevien henkilöllisyyden. Hyväksymättömiä lentoja ei viranomaisen mukaan päästettäisi maahan.

Yhtiön johtohenkilöt yrittivät vakuutella viranomaisia siitä, ettei yhtiöllä ole yhteyksiä mielenosoittajiin. Yhtiön johto lupasi antaa potkut kaikille, jotka ottavat osaa "laittomiin mielenilmauksiin".

Yhtiö kertoi keskiviikkona, että kaksi pilottia oli erotettu. Yhtiö kertoi toisen heistä olevan mukana oikeuskäsittelyssä, toinen taas olisi yhtiön mukaan väärinkäyttänyt yritystietoja.

Viime viikolla yhtiö potki kaksi kenttähenkilöstönsä jäsentä kertomatta tarkempaa syytä potkuille.

Mielenosoitus lentokentällä on pakottanut yhtiön perumaan AFP:n mukaan 272 lentoa. Tämän kerrotaan vaikuttaneen jopa 55 000 henkilön matkustussuunnitelmiin.

Poliisi turvautui jälleen kyynelkaasuun

CNN:n mukaan poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet keskiviikkona yhteen Hongkongissa Sham Shui Pon asutusalueella. Mielenosoittajat olivat median mukaan kokoontuneet alueella sijaitsevan poliisiaseman ulkopuolelle, kun nahistelu osapuolten välillä alkoi.

Uutiskanavan mukaan poliisi on käyttänyt alueella tapahtuneissa yhteenotoissa jälleen kyynelkaasua mielenosoittajien taltuttamiseksi.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta.

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Lähteinä käytetty: AFP, CNN ja Der Spiegel