Havaijilla purkautuvasta Kilauea-tulivuoresta virtaava laava on viranomaisten mukaan tuhonnut yhdessä yössä satoja taloja. Alueen asukkaat oli evakuoitu ennen laavan tuloa, ja henkilövahingoilta säästyttiin.

Toukokuun alusta lähtien jatkunut purkaus oli aikaisemmin tuhonnut yhteensä reilut sata taloa.

Laava voi viedä köyhältä perheeltä kaiken

Havaiji tuo monelle ensimmäisenä mieleen ylelliset loma-asunnot, mutta talo tulivuoren juurella on todennäköisemmin keski- tai vähätuloisen havaijilaisen ainoa koti. New York Times kirjoittaa, että vaarallisen lähellä tulivuorta maa on selvästi halvempaa kuin muualla Havaijilla.

Asuminen on Yhdysvaltojen kaukaisessa saariosavaltiossa yleisesti ottaen niin kallista, että moni on valmis ottamaan riskin ja muuttamaan alueelle, jossa laavavirrat saattavat koska hyvänsä tuhota kodin kokonaan.

CNN:n mukaan on epätodennäköistä, että tuhoutuneiden talojen omistajilla olisi laavavahingot kattavaa vakuutusta. Niin kattavat vakuutukset ovat Yhdysvalloissa harvinaisia ja erittäin kalliita.

Luvassa kenties äkillinen kivisade

Geologit ovat varoittaneet, että vuori saattaa valmistautua rajuun purkaukseen, jollainen Havaijin saarella nähtiin viimeksi 1920-luvulla. CNN kertoo, että tuolloin Kilauea alkoi äkisti sylkeä kraatteristaan satoja kiloja kiviä, joista osa lensi satojen metrien päähän. Suurimmat yksittäiset kivet painoivat yli 12 000 kiloa.

Atlanticin haastattelema geofyysikko Mika McKinnon selittää, että vaikka Havaijin tulivuorenpurkaukset voivat olla hengenvaarallisia, vaaratilanteen aiheuttaa useimmiten niin hidas laavavirta, että sen tieltä ehtii pakoon kävelyvauhtia. Jos kuitenkin vuoden 1924 tapahtumat toistuvat, vaaratilanne voi syntyä täysin äkillisesti ja varoittamatta.

Näin voi CNN:n mukaan käydä, jos sula magma vajoaa pintaveden pinnan alle. Tuolloin vesi saattaa höyrystyä vauhdilla ja aiheuttaa räjähtävän purkauksen.