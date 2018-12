Saudi-Arabia vaihtaa ulkoministeriään. Saudi-Arabian kuningas Salman mylläsi torstaina maan hallintoa uusiksi nimittämällä uusia henkilöitä moniin keskeisiin virkoihin.

Yksi vaihtoon joutuneista oli ulkoministeri Adel al-Jubeir.

Hänen tilalleen ulkoministeriksi nimitettiin entinen pitkäaikainen valtiovarainministeri Ibrahim al-Assaf. Hänet pidätettiin viime vuonna osana kruununprinssi Mohammed bin Salmanin korruption vastaista puhdistusta, mutta vapautettiin sittemmin ilman syytteitä.

Al-Jubeir oli toiminut ulkoministerinä vuodesta 2015.

Kuningas Salman nimitti myös muun muassa uuden informaatioministerin, kansalliskaartin johtajan sekä kansallisen turvallisuuden neuvonantajan.

Kuninkaan päätöksessä ei perusteltu ulkoministerin vaihtamista. Sen epäillään kuitenkin liittyvän sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta aiheutuneeseen diplomaattiseen kriisiin, joka on synkentänyt Saudi-Arabian kansainvälistä mainetta.

Kuolleen kuninkaan peruja

Uutiskanava Al Jazeeran mukaan kyse on ensimmäisestä saudihallinnon kärkihahmojen merkittävästä vaihdoksesta Khashoggin murhan jälkeen.

– Olemme odottaneet al-Jubeirin lähtöä jonkin aikaa – jo ennen koko Khashoggi-asiaa. Hän oli jäänne kuningas Abdullahin ajoilta. Luulen, että häntä on nyt käytetty jälleen yhtenä syntipukkina asiassa, arvioi analyytikko Marwan Kabalan kanavalle.

Abdullah oli Saudi-Arabian vuonna 2015 kuollut edellinen kuningas ennen Salmania, joka on kruununprinssi Mohammed bin Salmanin isä. Saudi-Arabia on maailman viimeisiä absoluuttisia monarkioita, joissa valta on keskitetty kuninkaallisen perheen päämiehelle ja hänen perilliselleen.

Syrjään joutunut al-Jubeir on sanonut Khashoggin tappamisen Istanbulin-konsulaatissa olleen kamala virhe, josta olivat vastuussa omin päin toimineet saudiagentit. Kansainvälinen yhteisö ei kuitenkaan ole niellyt tätä selitystä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n kerrotaan päätyneen siihen, että kruununprinssi Mohammed bin Salman oli vastuussa murhan tilaamisesta.

Torstaina tehdyt muutokset eivät ainakaan heikennä kruununprinssin asemaa, sillä moneen keskeiseen virkaan ylennettiin hänen liittolaisiaan.