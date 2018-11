Saudi-Arabian prinssillä riitti kättelijöitä – G20-huippukokous alkoi poliittisten ja kauppapoliittisten kiistojen vallitessa

Maailman johtavien teollisuusmaiden ja EU:n huippukokous Argentiinassa on alkanut. Paikalla ovat muun muassa Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan presidentit.

Mukana on myös viime aikoina arvostelun kohteeksi joutunut Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman.

Saudiprinssia kohtaan esitetyistä epäluuloista ei kuitenkaan näkynyt merkkejä kokouksen alkaessa. Prinssin nähtiin keskustelevan muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja tämän tyttären Ivanka Trumpin kanssa ja kättelevän Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin kätteli bin Salmania, kun osanottajamaiden johtajat kokoontuivat ryhmäkuvaa varten.

Britannian pääministeri Theresa May on myös sanonut haluavansa tavata prinssi Mohammedin. May sanoi tivaavansa prinssiltä sauditoimittaja Jamal Khashoggin surmasta ja Saudi-Arabian johtamasta hyökkäyksestä Jemenissä, jossa miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla.

USMCA korvaa Naftan

Kokouksen yhteydessä Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada allekirjoittivat uuden vapaakauppasopimuksen. Uusi sopimus korvaa aiemman Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen eli Naftan.

Uusi sopimus on nimeltään Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan sopimus eli USMCA. Sopimuksen nimestä on tosin väännetty kättä, minkä takia Meksiko ja Kanada ovat nimenneet sopimuksen niin, että niiden nimi mainitaan ensimmäisenä.

Vaikka USMCA:ssa ovat mukana vanhan sopimuksen avainkohdat, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut sen olevan voitto yhdysvaltalaisille työntekijöille. Trump oli pitkään arvostellut Naftaa, joka hänen mielestään vei yhdysvaltalaisilta työpaikkoja.

– Tämä on sopimusmalli, joka muuttaa kaupankäynnin näkymät ikuisiksi ajoiksi, Trump sanoi allekirjoitustilaisuudessa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli Trumpia vähemmän ylitsevuotavainen uuden sopimuksen suhteen. Hänen mukaansa USMCA karkottaa uhan taloudellisesta epävarmuudesta, mikä olisi ollut paljon vahingollisempaa.

Trudeau luonnehti sopimusta historialliseksi ja sanoi samalla Trumpille, että nyt tapahtunut edistyminen antaa aihetta työskennellä teräs- ja alumiinitullien poistamiseksi Yhdysvaltain ja Kanadan väliltä.

Putin haukkui pakotteet ja protektionismin

G20-kokoukseen niin ikään tullut Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan tuomitsi pakotteiden ja protektionistisen kauppapolitiikan "ilkeämielisen" käytön. Kommentin on tulkittu olleen verhottu arvostelu Donald Trumpin suuntaan.

Trump ilmoitti torstaina peruvansa tapaamisen Putinin kanssa G20-kokouksen yhteydessä. Syyksi Trump kertoi sen, ettei Venäjä ollut palauttanut Kertshinsalmessa sunnuntaina valtaamiaan kolmea ukrainalaisalusta Ukrainalle eikä vapauttanut niiden miehistöä.