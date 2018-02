Saudi-Arabiassa siirrettiin syrjään sotilaskomentajia – syytä ei kerrottu

Saudi-Arabiassa kuningas Salman on syrjäyttänyt merkittäviä sotilaskomentajia, kuten armeijan esikuntapäällikön, kertoi maan valtiollinen media. Uutistoimisto SPA:n mukaan myllerryksen kohteita olivat muun muassa maa- ja ilmavoimat.

Vaihdoksille ei ole kerrottu virallista selitystä, mutta niiden on arvioitu voivan liittyä Jemenin sotaan. Monien Saudi-Arabian uudistusten taustalla on ollut kruununprinssi Mohammed bin Salman, joka toimii myös maan puolustusministerinä. Aiemmin viikolla kerrottiin Saudi-Arabian sallivan naisten liittyä asevoimiin tietyin ehdoin.

Jemenin hallitusta tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma on taistellut huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015 lähtien. YK on kuvaillut, että Jemenissä on käynnissä maailman pahin humanitaarinen kriisi.