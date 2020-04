Saudien johtama liittouma lupaa kahden viikon tulitaukoa Jemeniin

Saudi-Arabian johtama liittouma on kertonut julistavansa kahden viikon tulitauon sisällissodan pahoin runtelemaan Jemeniin. Tulitauon on määrä astua voimaan torstaina. Sen tarkoituksena on helpottaa koronaviruksen leviämistä rajoittavia toimenpiteitä.

Liittouma on taistellut Jemenin hallinnon rinnalla Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015. Kapinallisilta ei ole tullut välitöntä vastausta liittouman tulitaukoilmoitukseen.

Viime viikkoina taistelut ovat vain kiihtyneet huolimatta siitä, että YK on toistuvasti pyytänyt maailman kaikkiin konflikteihin tulitaukoa koronaviruspandemian takia.

Jemenin sisällissota on aiheuttanut yhden maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista.