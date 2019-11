Savusumupilvessä kärvistelevä Delhi rajoittaa yksityisautoilua – ei koske autoja, joissa on pelkkiä naisia

Intian pääkaupunki Delhi rajoittaa yksityisautoilua hälventääkseen kaupunkia piinaavaa ennätyssakeaa savusumua. Autoja saa maanantaista lähtien käyttää vain joka toinen päivä, riippuen onko rekisteritunnuksen viimeinen numero parillinen vai pariton.

Liikennerajoitusta valvomaan komennettiin yli 600 poliisipartiota, jotka määräsivät 4 000 rupian (50 euron) sakkoja kieltoa rikkoville. Rajoitusta moitittiin kuitenkin heti riittämättömäksi, koska se ei koske Delhin seitsemää miljoonaa moottoripyörää ja skootteria, julkista liikennettä eikä autoja, joissa on pelkkiä naisia.

Pienhiukkasten määrä 20 miljoonan asukkaan Delhin ilmassa nousi yli kolminkertaiseksi verrattuna Pekingiin, joka myös tunnetaan huonosta ilmanlaadusta. Pienhiukkasten määrä kuutiometrissä ilmaa oli maanantaina aamulla 613, ilmoitti Yhdysvaltojen suurlähetystö. Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus on, että pienhiukkasia ei saisi olla kuutiometriä kohti yli 25.

– Savua on kaikkialla, ja ihmisten on vaikea hengittää. Silmät kirvelevät, kuvasi Delhin pääministeri Arvind Kejriwal tviitissään.

Jo viime viikolla Delhissä astui voimaan rakennuskielto. Koulut on suljettu keskiviikkoon asti ja lapsille jaetaan hengityssuojaimia.

– Päätä särkee joka päivä, kun herään. Tuntuu kuin henki ei kulkisi. Sieraimia ja silmiä kirvelee, sanoi koululainen Ankusha Kushi.

WHO on laatinut listan maailman 15 pahiten saastuneesta kaupungista. Listalla on Delhin ohella 13 muuta intialaista suurkaupunkia. Viime vuonna ilmestyneessä tutkimuksessa arvioidaan, että noin miljoona intialaista kuolee joka vuosi ennenaikaisesti ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin.

Hiilestä ja sängen poltosta päästävä eroon

Saasteista on tullut poliittinen kiistakapula Delhissä, jossa on ensi vuonna osavaltiovaalit. Intian ympäristöministeri Prakash Javadekar syytti pääministeri Kejriwalia asian politisoimisesta.

Asiantuntijoiden mukaan saasteongelman ratkaiseminen vaatisi pitkäkestoisia toimia. Maataloudessa pitäisi päästä eroon sängen poltosta, hiilen käyttöä sähköntuotannossa pitäisi rajoittaa ja asuintalojen lämmityksessä pitäisi siirtyä hiilestä kaasuun, suositteli ympäristöjärjestö Vital Strategiesin Daniel Cass.

Ilmastoasiantuntija Siddharth Singh totesi vuorostaan, että liikennerajoitukset ovat Delhin tapauksessa tehottomia.

– Jos ilmansaasteet johtuisivat pelkästään tieliikenteestä, voisi tästä olla apua. Liikenteen osuus on kuitenkin erittäin pieni.

Savusumuongelma ei rajoitu pääkaupunkiin. Delhistä noin 250 kilometrin päässä sijaitsevan Taj Mahalin mausoleumin viereen vietiin ilmanpuhdistuslaite.