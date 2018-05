Seitsemän ihmistä löydettiin surmattuina Länsi-Australiassa – kuolleista neljä lapsia

Länsi-Australiassa seitsemän ihmistä on löydetty kuolleina talosta ja sen ulkopuolelta, kertoo muun muassa ABC News. Kuolleista neljä on lapsia. ABC Newsin poliisilähteen mukaan kyseessä on mahdollisesti murha-itsemurha. Poliisin mukaan se ei etsi asiaan liittyen ketään ainakaan toistaiseksi.

Länsi-Australian poliisin mukaan uhreilla näyttäisi olevan ampumahaavoja.

– En halua kuitenkaan kommentoida asiaa sen enempää, kuin että tapahtumapaikalta on löydetty kaksi asetta, poliisikomentaja Chris Dawson sanoo.

Viisi kuolleista löydettiin talon sisältä ja kaksi sen ulkopuolelta, ABC News uutisoi.

Talo sijaitsee Margaret Riverin alueella, joka on pikkukaupunkimainen suosittu loma-alue Länsi-Australiassa. Alue sijaitsee vajaa 300 kilometriä etelään Perthin suurkaupungista.