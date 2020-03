Sekä Italiassa että Iranissa yli tuhat uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa

Italiassa on todettu yli 1 200 uutta koronavirustartuntaa eilisen jälkeen. Määrä on tähän asti suurin lisäys vuorokauden aikana. Tartuntojen kokonaismäärä Italiassa lähentelee jo 6 000:ta.

Koronakuolemiakin on rekisteröity eilisen jälkeen yli 30.

Valtaosa Italian koronatapauksista on todettu maan pohjoisosissa, mutta tauti on levinnyt jo kaikkiin maakuntiin.

Italia on aloittanut eläkkeellä olevien lääkäreiden rekrytoimisen takaisin töihin tehostaakseen kamppailua koronavirusta vastaan. Terveydenhuollon henkilökuntaa pyritään lisäämään noin 20 000 hengellä.

Myös Iranissa koronaviruksen uhriluku kasvaa entisestään. Maassa on eilisen jälkeen rekisteröity 21 uutta koronakuolemaa, mikä nostaa uhriluvun lähes 150:een.

Yksi kuolleista oli vasta takaisin maan parlamenttiin valittu vanhoillinen parlamentaarikko, kertoo uutistoimisto Irna. Hän oli jo toinen parlamentaarikko, joka kuoli virukseen.

Eilisen jälkeen Iranissa on todettu myös toistatuhatta uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on sairastunut virukseen lähes 6 000 ihmistä, joista vajaat 1 700 on sittemmin parantunut.

Pahimmin virus riehuu pääkaupunki Teheranin alueella. Iranin koronaepidemia on yksi pahimmista maailmassa.

Etelä-Koreassa eristetty kerrostaloja

Daegun kaupungissa Etelä-Koreassa kaksi kerrostaloa eristettiin koronaviruksen vuoksi, kun 46 asukkaalla oli todettu koronavirustartunta, viranomaislähteet kertoivat.

Kahdessa talossa asuu ainakin 140 asukasta. Heistä 94 on jäseniä Shincheonjin uskonnollisessa yhteisössä, jota syytetään koronaviruksen leviämisestä maassa. Rakennukset ovat Daegun kaupungin omistuksessa, ja niissä asuminen on sallittu korkeintaan 35-vuotiaille naimattomille naisille.

Virus on levinnyt juuri Daegun kaupungista muualle Etelä-Koreaan. Kaupungin pormestari on kehottanut Shincheonjin yhteisön jäseniä hakeutumaan testattavaksi koronaviruksen varalta.

Etelä-Korea ilmoitti tänään uusista tartunnoista, mikä nostaa maassa todettujen tapausten määrän jo yli 7 000:aan. Ainakin 4 200 tartunnan saanutta kuuluu Shincheonjin yhteisöön. Yhteisön johtaja on aikaisemmin pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

Etelä-Koreassa on todettu toiseksi eniten koronatartuntoja Kiinan jälkeen. Maassa kaikkiaan 46 ihmistä on kuollut viruksen vuoksi.

Kahdella lobbaustapahtumaan osallistuneella tartunta

Kahdella Washingtonissa poliittiseen konferenssiin osallistuneella vieraalla on todettu koronavirustartunta. Samaan alkuviikosta järjestettyyn tapahtumaan osallistuivat myös Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence, ulkoministeri Mike Pompeo sekä demokraattisen puolueen esivaaleissa presidenttiehdokkuutta tavoitellut Michael Bloomberg.

Lisäksi myös Viron pääministeri Kersti Kaljulaid osallistui tapahtumaan tiistaina. Kaljulaid ilmoitti jopa jäävänsä varmuuden vuoksi pois Tallinnassa järjestettävästä Viron kongressin 30-vuotisjuhlakonsertista, jotta vaara tartunnan leviämisestä pienenisi, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Israelin politiikkaa lobbaavan tapahtuman järjestäjä American Israel Public Affairs Comittee (AIPAC) tiedotti Twitterissä, että ainakin kahdella New Yorkista tapahtumaan saapuneella osallistujalla on vahvistettu näytteenoton jälkeen koronavirustartunta.

AIPAC kertoo tapahtuman osallistujille, puhujille ja kongressin virastoille lähettämässään sähköpostissa, että järjestäjät ovat jatkuvassa yhteydessä terveysviranomaisten kanssa tilanteen seuraamiseksi.

AIPAC-tapahtumassa arvellaan käyneen noin 18 000 vierasta. Arviolta noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain kongressin jäsenistä on osallistunut tapahtumaan.

Risteilyaluksella yli 20 tartuntaa San Franciscon edustalla

Yhdysvaltojen länsirannikolla San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella on todettu 21 koronavirustartuntaa, kertoi varapresidentti Pence.

Havaijilta tulossa ollut Grand Princess -risteilijä pysäytettiin Kalifornian edustalla keskiviikkona sen jälkeen kun kävi ilmi, että kaksi aluksen edellisellä matkalla ollut ihmistä oli sairastunut. Uutiskanava CNN:n mukaan edellisellä risteilyllä mukana olleiden joukosta on löytynyt jo kuusi tartunnan saanutta.

Pencen mukaan nyt todetuista tartunnoista 19 on löydetty miehistön jäseniltä ja kaksi matkustajilta. Testejä on ehtinyt valmistua vasta alle 50. Yhteensä laivalla on yli 3 500 ihmistä.

Uuden koronaviruksen torjuntatoimista vastuuseen määrätyn varapresidentin mukaan alus on määrä ohjata tänä viikonloppuna satamaan. Kaikki laivalla olijat testataan viruksen varalta. Presidentti Donald Trump ilmaisi toivovansa, että kaikki laivalla olevat ihmiset jäisivät karanteeniin alukselle.

– En halua, että (tartunta)luvut tuplaantuvat yhden laivan takia. Tämä ei edes ollut meidän syymme, Trump sanoi Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) lehdistötilaisuudessa Atlantassa.

Risteilijän matkustajat joutuivat kuulemaan laivalla todetuista tartunnoista ja Pencen lausunnosta mediasta, kertoo muun muassa Washington Post. Lehden mukaan laivan kapteeni oli pahoitellut asiaa matkustajille.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin 6 kuoli.

Kiinassa Hubein maakuntaa pidetään yhä eristettynä

Kiinassa koronavirustartuntojen keskiössä oleva Hubein maakunta on edelleen eristettynä. Kiinan viranomaiset kertoivat varhain tänään noin sadasta uudesta koronavirustartunnasta, joista noin 74 oli kirjattu Hubeissa. Maakunnan uusien tartuntojen luku on alhaisin sen jälkeen kun eristystoimet tammikuun lopulla alkoivat.

Viime päivinä tartuntamäärät ovat olleet hienoisessa nousussa Hubein ulkopuolella. Kiinan mukaan tartunta on lisäksi todettu 24:llä ulkomailta Kiinaan palaneella ihmisellä, mikä on lisännyt huolta tartuntamäärien kasvusta ulkomailla saadun viruksen seurauksena.

Kiina kertoi myös 28 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Maassa on viranomaisten antamien tietojen mukaan kuollut viruksen seurauksena nyt 3 000 ihmistä. Koko maailmassa viruskuolemia on todettu noin 3 500.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 102 000, joista yli 80 000 Kiinassa. Kymmenientuhansien kerrotaan myös parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.