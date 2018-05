Seksuaalirikoksista epäillylle Weinsteinille miljoonan dollarin takuut, New York Timesin mukaan elokuvamoguli ilmoittautuu poliisille perjantaina

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 66, aikoo ilmoittautua New Yorkin poliisille, kertoo yhdysvaltalaismedia. New York Timesin nimettömien viranomaislähteiden mukaan Weinsteinia vastaan nostetaan syytteet raiskauksesta ja suuseksiin pakottamisesta.

Mediatietojen mukaan Weinstein saapuu poliisin luo perjantaina ja hänet otetaan todennäköisesti kiinni. Tämän jälkeen hänet viedään Manhanttanin oikeustalolle. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Weinstein todennäköisesti kiistää syyllisyytensä.

Lehtitietojen mukaan Weinstein maksaa miljoonan dollarin takuun vapautumista vastaan. Hän on suostunut käyttämään valvontalaitetta. Lisäksi hän joutuu luovuttamaan passinsa viranomaisille.

Yli sata naista on syyttänyt Weinsteinia erilaisista seksuaalirikoksista ahdistelusta aina raiskaukseen asti. Osa syytöksistä liittyy 40 vuotta vanhoihin tapahtumiin.

Monet uhreista ovat tunnettuja elokuvamaailmasta. Nimekkäät näyttelijät kuten Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow ovat kertoneet, että Weinsten on ahdistellut heitä.

Weinsteinin asianajaja ei kommentoinut tuoreimpia tietoja. Hän on kuitenkin aiemmin sanonut, että Weinstein kiistää pakottaneensa ketään seksiin. Weinstein on myös kertonut kärsivänsä seksiriippuvuudesta.

Osaa vaikea todistaa

New York Times kertoo, että syyttäjä on tehnyt kymmeniä haastatteluita Weinsteinin tapauksesta ja hankkinut satoja todistajia, mutta tutkimukset ovat vielä kesken. Osaa syytöksistä on kuitenkin vaikea todistaa.

Weinsteinin palkkaama asianajaja Benjamin Brafman on yksi Yhdysvaltojen kuuluisimmista puolustusasianajajista. Hän on aikaisemmin puolustanut muun muassa seksuaalisesta väkivallasta syytettyä Kansainvälisen valuuttarahaston entistä pääjohtajaa Dominique Strauss-Kahnia, jonka syytteistä luovuttiin.

New York Timesin tietojen mukaan Weinsteinia voivat odottaa seksuaalirikossyytteiden ohella syytteet talousrikoksista. Talousrikossyytteet liittyvät siihen, miten Weinstein maksoi naisille, jotta nämä pysyisivät hiljaa. Oikeus selvittää myös sitä, pyysikö Weinstein työntekijöitään ilmiantamaan naisia, jotta voisi tarvittaessa mustamaalata näitä.