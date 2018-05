Useista seksuaalisista hyväksikäytöistä syytetty kardinaali joutuu oikeuteen Australiassa.

Melbournelainen tuomari on päättänyt, että katolisen kirkon kardinaali George Pell joutuu oikeuden eteen vastaamaan ainakin yhteen hyväksikäyttösyytteeseen. Tuomarin tehtävänä oli arvioida, onko todisteita tarpeeksi oikeudenkäynnin aloittamiseksi tuomioistuimessa. Tuomari katsoi, että ainakin yhden tapauksen kohdalla rahkeet riittävät oikeudenkäynnin aloittamiseen. Osa syytteistä kuitenkin hylättiin.

Hyväksikäyttösyytökset koskevat tapahtumia useiden vuosien takaa. Pell, 76, on useaan otteeseen kiistänyt syytteet.

Kardinaali Pell on Australian korkea-arvoisin katolinen kirkonmies. Hän toimi aiemmin arkkipiispana Australiassa. Pell on Vatikaanin talouspäällikkö, mutta on jäänyt vapaalle virastaan oikeuskuulemisten ajaksi.