Seksuaalista ahdistelua näkyvästi vastustanut New Yorkin syyttäjä eroaa – naiset syyttävät väkivallasta

New Yorkin osavaltion syyttäjä Eric Schneiderman irtisanoutuu väkivaltasyytöksien takia. Schneiderman ilmoitti erostaan vain tunteja sen jälkeen, kun neljä naista kertoi New Yorker -lehdessä Schneidermanin käyttäytyneen väkivaltaisesti heitä kohtaan.

Schneiderman kiistää syytökset.

– Vaikka nämä syytökset eivät liity työni hoitamiseen tai työskentelyyn toimistossa, ne tosiasiassa estävät minua johtamasta toimistoa näinä kriittisinä aikoina. Sen takia irtisanoudun, hän sanoi.

Schneiderman on jo aiemmin tiedotteessa kiistänyt käyttäneensä väkivaltaa tai pakottaneensa ketään seksiin.

Kaksi naisista sanoi lehden haastattelussa, että Schneiderman löi heitä toistuvasti, usein juotuaan. Naiset kertovat Schneidermanin lyöneen heitä usein myös sängyssä. Naiset eivät olleet sanojensa mukaan suostuneet lyönteihin.

Schneiderman on näkyvästi vastustanut naisten seksuaalista ahdistelua osana häirinnän vastaista #metoo-kampanjaa. Helmikuussa Schneiderman haastoi The Weinstein Companyn oikeuteen, sillä yhtiö epäonnistui suojelemaan työntekijöitään tuotta Harvey Weinsteiniltä. Toista sataa naista on syyttänyt Weinsteinia erilaisista seksuaalirikoksista.

Schneiderman on tullut tunnetuksi myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vastustajana.