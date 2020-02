Seksuaalivähemmistöt nostettiin Puolassa tikun nokkaan – kaupungit julistautuvat "seksuaalivähemmistöjen ideologiasta" vapaiksi ja media hyökkää vähemmistöjä vastaan

Lähes kaksi vuotta sitten puolalainen Bart Staszewski osallistui pride-marssille Puolan itäosassa Lublinissa.

Media-alan työntekijä ja aktivisti oli innoissaan. Lublin oli Staszewskin synnyinseutua, ja kyseessä oli kaupungin historian ensimmäinen pride-kulkue.

Ulkomailla ja pääkaupunki Varsovassa pitkään asunut Staszewski halusi poistua pääkaupungin kuplasta ja auttaa kotiseutunsa aktivisteja marssin järjestämisessä.

Lublinin pride-kulkueeseen osallistui muutama tuhat ihmistä. Marssia vastaan hyökkäsi satojen ihmisen joukko. He heittelivät mielenosoittajia kivillä ja pulloilla, joita lensi myös Staszewskia kohti.

– Väkivallan kokeminen sai minut tajuamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteen pääkaupungin ulkopuolella. Aloin pohtia, mitä voisimme tehdä.

Tämä oli Staszewskin aktivismin alku. Marssin jälkeen hän haastoi oikeuteen kaksi paikallista poliitikkoa, jotka olivat väittäneet pride-kulkueen mainostavan "pedofiliaa".

Oikeusprosessi oli vaikea, mutta Staszewski voitti sen. Se loi häneen uskoa, että yksi ihminen voi vaikuttaa asioihin.

– Voitin ensimmäisen oikeustapauksen, ja poliitikko joutui maksamaan meille korvauksia. Toisen poliitikon kanssa taas teimme sopimuksen, että hän pyytää meiltä julkisesti anteeksi, olkoonkin, että hän myöhemmin perui anteeksipyyntönsä.

Tämän jälkeen Staszewski on identifioitunut Puolassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavana aktivistina ja toimittajana.

Vähemmistöt, feminismi ja seksuaalikasvatus hyökkäyksen kohteena

Seksuaalivähemmistöt ovat olleet Puolan historiassa varsin näkymättömiä. Voimakkaan katolisessa maassa avioliitto samaa sukupuolta olevien välillä ei ole sallittu.

Viime vuosina vähemmistöt on kuitenkin nostettu Puolassa erityisesti tikun nokkaan. Puolan konservatiivinen Laki ja oikeus -valtapuolue (PiS) on hyökännyt voimakkaasti seksuaalivähemmistöjä vastaan.

Esimerkiksi viime EU-vaaleissa puolue otti homofobian lähes yhdeksi kampanjansa kärkiteemaksi. Puolue toisteli, että jos liberaali oppositio saa paikkoja EU:ssa, Puolassa tapahtuu "seksuaalivähemmistöjen hyökkäys yhteiskuntaa vastaan".

Yksi absurdeimmista aloitteista on ollut puolueen poliitikkojen viimevuotinen päätös niin sanotuista "seksuaalivähemmistöjen ideologiasta" vapaista kaupungeista. Sen myötä kymmenet kaupungit ovat julistaneet olevansa "vapaita" seksuaalivähemmistöjen ideologiasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavat järjestöt eivät saa vierailla kouluissa puhumassa tasa-arvosta ja syrjinnästä. Joihinkin kaupunkiin on nostettu myös seksuaalivähemmistöjä vastustavia tarroja ja julisteita.

– Toisaalta moni paikallinen ei edes tiedä, että heidän kaupungissaan on voimassa tällainen julistus, Staszewski sanoo. Vähemmistöille viesti on kuitenkin uhkaava ja selvä.

Myös valtapuolueen hallussa oleva media on hyökännyt vähemmistöjä vastaan. Seksuaalivähemmistöjen on vihjattu haluavan tuhota perhearvot ja mainostavan pedofiliaa.

– Yksi televisiokanava julkaisi tv-raportin nimellä "Invaasio", joka puhui vakavissaan "sateenkaarilipun invaasiosta", Staszewski sanoo.

Hyökkäys ei rajoitu vain seksuaalivähemmistöihin. PiS ja monet katolisen kirkon hahmot ovat kritisoineet myös aborttioikeutta ja feminismiä, joiden on katsottu olevan uhka puolalaisille perhearvoille.

Viimeisin hyökkäyksen kohde on seksuaalikasvatus. Puolue teki viime vuoden lopussa lakialoitteen, joka kieltäisi seksuaalikasvatuksen. Puolueen mielestä seksuaalikasvatus on "lasten seksualisointia".

Puolan toimet seksuaalivähemmistöjen suhteen ovat olleet jälleen yksi riippakivi EU:n ja Puolan välisissä suhteissa. EU:n ja Puolan välit ovat kiristyneet viime aikoina johtuen muun muassa PiSin pyrkimyksistä rapauttaa Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyttä.

EU onkin vaatinut Puolaa luopumaan "seksuaalivähemmistöistä vapaista" kaupungeista ja myös perumaan seksuaalikasvatuksen kieltävän lakialoitteen.

Valtapuolue hakee helppoja vihollisia

Puolan vanhimman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön Lambdan viestintäpäällikkö Yga Kostrzewa arvioi, että viime vuosien hyökkäyksen taustalla on se, että valtapuolue tarvitsee itselleen vihollisia. Seksuaalivähemmistöt ovat helppo kohde.

Vaikka PiS on Puolan suosituin puolue, on sen kannatus ollut lievässä laskussa muun muassa korruptioepäilyjen vuoksi. Ne eivät kuitenkaan ole kaataneet puoluetta. Kannatusta ovat pitäneet yllä uudistukset, joilla vähävaraisten tukia on lisätty ja minimipalkkaa nostettu. Puolueen pääkannatus tuleekin pitkälti maaseudulta.

Lambdan Kostrzewa ja aktivisti Staszewski arvioivat, että ihmisten asenteiden taustalla vaikuttavat myös Puolan pitkä historia kommunismin alla ja koulutuksen puute.

– Edes liberaalit puolueet Puolassa eivät ole tehneet kotiläksyjään kunnolla ihmisoikeuksista ja perustuslaista, Staszewski sanoo.

Pormestari asettui tukemaan seksuaalivähemmistöjä

Seksuaalivähemmistöjen vastainen retoriikka sai uusia kierroksia, kun Varsovan oppositiopuoluetta edustava pormestari Rafal Trzaskowski asettui viime vuonna tukemaan seksuaalivähemmistöjä. Hän oli historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Hän myös kirjoitti julkilausuman, jossa lupasi lisätä seksuaalikasvatusta ja syrjinnän vastaista opetusta kouluissa ja seksuaalivähemmistöjen tukipalveluita.

Pormestari joutui tämän jälkeen ison myllytyksen kohteeksi. Valtapuolue PiS:n puheenjohtaja Jaroslaw Kaczynski kutsui seksuaalivähemmistöjen oikeuksia "tuontituotteeksi", joka uhkaa Puolan valtion jatkuvuutta.

– Kannanoton jälkeen Trzaskowskin aika meni kolmen kuukauden ajan siihen, että hän vastaili vihaiseen palautteeseen, Lambda-järjestön Kostrzewa sanoo.

Hyökkäyksen jälkeen pormestarin lupaamat uudistukset ovat pysähtyneet.

Luvatuista uudistuksista yksi oli seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille suunnattu turvakoti. Osa puolalaisnuorista joutuu potkituksi ulos perheestään sen jälkeen, kun he ovat kertoneet seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– Siksi he tarvitsevat paikan, jossa voivat asua ilmaiseksi, kunnes pääsevät taas jaloilleen, sanoo Kostrzewa.

Tällaista turvakotia myös Lambda-järjestö pyöritti pitkään. Nyt sille ei kuitenkaan ole ollut tarjolla enää rahoitusta.

Ruohonjuuritasolla asenteet avautuvat

Kaikki asiat eivät jää vain vihapuheen tasolle.

Staszewskin kaltainen aktivisti joutuu väkisinkin pelkäämään turvallisuutensa puolesta. Hän on joutunut väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi muutamaankin otteeseen.

– Viime vuoden Lublinin Pridessä poliisi pidätti pariskunnan, joka oli tuonut marssille mukanaan pommin. Tajusin, että on ihmisiä, jotka haluavat tappaa meidät. Aloin pohtia, uskallanko kutsua ihmisiä marsseille, sanoo Staszewski. Tapaus oli aktivistille hyvin ahdistava.

Ennen viime kesän Varsovan pride-kulkuetta paikallinen toimittaja ja tv-kasvo Rafal Ziemkiewicz tviittasi, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pitäisi ampua ja vertasi vähemmistöjä natseihin.

Tilanne ei kuitenkaan ole täysin synkkä.

Ruohonjuuritasolla Puolan seksuaalivähemmistöt ovat tulleet yhä näkyvämmäksi. Esimerkiksi pääkaupunki Varsovan pride-kulkueessa nähtiin viime kesänä historian suurin osallistujamäärä. Pride-kulkueita järjestetään nykyisin ympäri Puolaa.

Lisäksi aktivistit ovat saaneet pieniä voittoja. Kaksi vuotta sitten puolalainen naispariskunta sai oikeuden rekisteröidä lapsensa omakseen, tiettävästi ensimmäistä kertaa. Myös politiikassa on nähty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Siksi Staszewski on optimistinen kehityskulkujen suhteen. Ruohonjuuritasolla avautumista on jo tapahtunut politiikkaa enemmän.

– Tuoreet mielipidemittaukset ovat osoittaneet, että ihmiset ovat yhä avoimempia tasa-arvoiselle avioliittolaille. Poliitikot ovat enemmän sitä vastaan kuin monet kansalaiset, hän sanoo.