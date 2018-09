Senaatin komitea äänestää Trumpin tuomariehdokkaasta perjantaina

Yhdysvalloissa senaatin oikeusasiain komitea äänestää korkeimman oikeuden tuomariehdokkaasta perjantaina. Presidentti Donald Trumpin nimeämä tuomariehdokas Brett Kavanaugh on ollut pari viime viikkoa ahdistelukohun keskellä, minkä vuoksi nimitys on viivästynyt.

Komitean on määrä kuulla vain päivää ennen äänestystä professori Christine Blasey Fordia, joka väittää Kavanaugh'n käyneen häneen käsiksi juhlissa lukioikäisenä 1980-luvun alussa. Kavanaugh on kiistänyt väitteen.

Blaseyn lisäksi myös toinen nainen syyttää korkeimman oikeuden tuomariehdokasta seksuaalisesta ahdistelusta. Deborah Ramirez kertoi The New Yorker -lehdelle, että Kavanaugh ahdisteli häntä Yalen yliopiston juhlissa 1980-luvulla. Ramirez sanoi myös, että hänen muistissaan on aukkoja ja kertoi juoneensa tuolloin alkoholia. Kavanaugh on kiistänyt tämänkin tapauksen ja kutsuu syytöksiä "puhtaaksi panetteluksi". Ramirez on demokraattien jäsen.

Jos komitea hyväksyy Kavanaugh'n nimityksen, asia siirtyy senaatin äänestykseen.

Trump: Nainen oli "täysin humaltunut ja sekaisin"

Presidentti Trump on jatkanut ehdokkaansa puolustamista. Hän sanoi toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä, että uusimman syytöksen esittänyt Ramirez oli "täysin humaltunut ja sekaisin". Kysymykseen siitä, voitaisiinko Blaseyn tavoin myös Ramirezia kuulla, Trump vastasi, että "hänellä ei ole mitään".

– Hänen (Ramirez) mielestä se saattoi olla hän (Kavanaugh), tai sitten ei ollut. Hän myöntää olleensa humalassa. Voi hitsi, ei tehdä hänestä tämän vuoksi korkeimman oikeuden tuomaria, Trump sanoi.

Lisäksi presidentti syytti demokraatteja petoksesta.

– He huiputtavat, ja ovat siinä hyviä. Itse asiassa parempia kuin republikaanit.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi aiemmin tiistaina ABC-kanavan haastattelussa, että Valkoinen talo suhtautuu avoimesti ajatukseen, että myös Ramirezia kuultaisiin senaatin oikeusasiain komiteassa.