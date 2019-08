Senaattori Kirsten Gillibrand jättää demokraattien presidenttitaiston

Yhdysvalloissa senaattori Kirsten Gillibrand jättää kisan demokraattien presidentinvaaliehdokkuudesta. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaismediat.

New Yorkin senaattorina toiminut Gillibrand esiintyi kampanjansa aikana naisten tasa-arvon ja perheiden oikeuksien puolustajana. New York Times mukaan Gillibrand päätti luopua kisasta nyt, koska hän ei olisi saanut osallistua demokraattien seuraavaan tv-väittelyyn. Väittelyillä on Yhdysvaltojen vaaleissa iso merkitys.

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaa ennätysmäärä nimiä. Kisassa on mukana vielä parikymmentä ehdokasta.