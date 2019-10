Senaattori Romney arvosteli Trumpin kehotusta tutkia Bidenien toimia

Republikaanisenaattori Mitt Romney arvosteli perjantaina presidentti Donald Trumpin kehotusta tutkia demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin toimia.

– Presidentin julkea ja ennen kokematon pyyntö Kiinalle ja Ukrainalle tutkia Joe Bidenia on väärin ja tyrmistyttävä, Romney kirjoitti Twitterissä.

Torstaina Trump kehotti julkisesti Kiinaa ja Ukrainaa tutkimaan Joe Bidenin toimia. Trumpin kommentit nostattivat raivon demokraattien parissa, jotka ovat syyttäneet häntä vallan väärinkäytöstä.

Republikaanien riveistä on kuulunut muutamia kriittisiä kommentteja. Senaatin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Chuck Grassley on puolustanut kohutun Ukraina-puhelun ilmiantajaa. Kongressiedustaja Adam Kinzinger taas on luonnehtinut vastenmieliseksi Trumpin käsitystä, jonka mukaan virkarikostutkinta voi johtaa uuteen sisällissotaan.

Romneyn lausunto on kuitenkin tähän mennessä painavin paheksunta, joka on tullut republikaanipuolueen sisältä. Romney on kaiken kaikkiaan arvostellut toistuvasti Trumpia. Romney oli puolueensa ehdokas vuoden 2012 presidentinvaaleissa, joissa hän hävisi demokraattien Barack Obamalle.

Penceltä pyydetty asiakirjoja

Trump itse kieltäytyi perjantaina vahvistamasta, tekeekö hän yhteistyötä virkarikostutkinnassa.

– En tiedä. Se riippuu asianajajista, hän sanoi Valkoisessa talossa.

Perjantaina demokraatit pyysivät varapresidentti Mike Penceltä asiakirjoja virkarikostutkintaa varten. Demokraatit haluavat selvittää Pencen mahdollista roolia väitetyssä Ukrainan painostamisessa. Asiakirjat halutaan tutkinnan käyttöön 15. lokakuuta mennessä.