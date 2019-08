Serbialaisessa vankilassa vangit ja koirat kouluttavat toisistaan yhteiskuntakelpoisia

Balkanilla Serbiassa on lukematon määrä kodittomia koiria, ja vankilat ovat tupaten täynnä. Uudella hankkeella yritetään pureutua molempiin ongelmiin yhdellä iskulla. Sremska Mitrovica -ohjelmassa vangit ja koirat valmistavat toisiaan yhteiskuntaan paluuseen.

Idea ohjelmaan sai alkunsa, kun pieni kaupunki maan luoteisosassa taisteli kulkukoiraongelman kanssa ja kysyi, voisiko koirille suunnatun löytöeläintalon perustaa vankilan maille. EU-organisaation avulla vankila päätti ottaa tilanteesta kaiken hyödyn irti, ja vangit aloittivat koirien hoitamisen. Nyt vangit hoitavat satoja koiria siivoamalla niiden häkkejä sekä ruokkimalla ja kouluttamalla niitä.

Kahdessa vuodessa noin 80 vankia on suorittanut 10-viikkoisen harjoitusohjelman. Tavoitteena on kouluttaa koirat siten, että ne ovat valmiita adoptoitaviksi. Tarkoitus on myös vähentää vapautuneiden vankien joutumista uudelleen vankilaan tottumalla heitä toimimaan työelämässä, muun muassa löytöeläinkodeissa tai eläintarhoissa.

Sekä koirien että vankien aggressiivisuus vähenee

Vankilanjohtaja Aleksandar Alimpic myöntää olleensa aluksi skeptinen idean suhteen. Nyt hän kertoo kuitenkin olevansa täysin vakuuttunut siitä, että kyseessä on paras mahdollinen ohjelma saada vangit jälleen yhteiskuntakelpoisiksi.

– Tämä ohjelma voi muuttaa ihmisiä, hän sanoo.

Johtajan mukaan henkilökunta on huomannut, että vankien empatiakyky on kehittynyt valtavasti. Lisäksi sekä koirien että vankien aggressiivisuus on vähentynyt huomattavasti.

Alimpicin mukaan monet koirat ovat tullessaan olleet aggressiivisia, mutta nyt niistä on tullut kunnon lemmikkejä. Hän lisää, että viikossa saatetaan adoptoida jopa 20 koiraa.

Vankeja opettavan pääkouluttajan Pedrag Balanacin mukaan ei ole harvinaista, että vangit ja koirat kiintyvät toisiinsa niin paljon, että vangit tai heidän perheensä adoptoivat koiran, jonka kanssa ovat tehneet töitä.

Se on myös 49-vuotiaan Dusan Stericin suunnitelma, kun hän vapautuu. Steric aikoo ottaa mukaansa sekarotuisen Cupko-nimisen koiran.

– Minulla ei ole sopivia tiloja ottaa enempää koiria. Mutta jos se olisi minusta kiinni, ottaisin koko löytöeläintalon, hän sanoo hymyillen.

30-vuotias Radomir Djakovic on puolestaan jo adoptoinut kaksi koiraa. Ne asuvat hänen vaimonsa luona ja odottavat miehen vapautumista.

– Tämä on ainut mukava asia, mitä minulle on vankilassa tapahtunut, hän sanoo.