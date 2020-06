Serbialaiset lähtivät laiskasti vaaliuurnille – valtapuolueen odotetaan pitävän asemansa

Serbian valtapuolue SNS oli marssimassa isoon voittoon Serbian parlamentti- ja paikallisvaaleissa sunnuntaina. Balkan Insight -verkkosivuston mukaan SNS oli saamassa 62,5 prosenttia äänistä, kun äänistä oli laskettu noin 60 prosenttia. Balkan Insight perusti tietonsa riippumattomaan CeSID-järjestön tietoihin.

Riippumattoman CRTA-tutkimusjärjestön mukaan äänestysprosentti on jäämässä alhaiseksi. Kaksi tuntia ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista äänestysprosentti oli 45,5, mikä oli seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2016.

Suurta jännitysnäytelmää ei tuloslaskennasta kuitenkaan ole luvassa, mikäli ennakkokyselyihin on uskomista. Osa oppositiopuolueista boikotoi vaaleja, ja Serbian presidentin Aleksandar Vucicin keskustaoikeistolaisella SNS-puolueella on ollut vankka ote mielipidetiedusteluissa. SNS on ollut vallassa vuodesta 2012 lähtien, ja sen odotettiin keräävän myös nyt yli puolet äänistä.

Presidentin suosio kasvanut koronan aikana

Presidentti ja puoluejohtaja Vucic oli jo ennen koronaviruspandemiaa suosittu, mutta suosio on pandemian aikana vain kasvanut. Serbia on onnistunut varsin hyvin virustorjunnassa, sillä kahdeksan miljoonan asukkaan maassa on varmistettu reilut 12 800 tartuntaa ja 260 virukseen liittyvää kuolemaa. Miljoonaa asukasta kohti Serbiassa on 30 koronaan liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.

Vaalit oli alkujaan suunniteltu huhtikuulle, mutta ne siirrettiin pandemian vuoksi. Sunnuntaina äänestyspaikoilla oli tarjolla käsidesiä sekä hengityssuojaimia. Lisäksi vaalikampanjointi oli vaisua, koska useimmat vaalitilaisuudet oli peruttu.

Populistinen taktiikka

Vucic lähestyi vaaleja populistisella taktiikalla. Hän oli kampanjassaan luvannut erinäisiä infrastruktuurihankkeita ja palkankorotuksia kansalle. Keskipalkkojen pitäisi Vucicin mukaan nousta 900 euroon kuussa vuoteen 2025 mennessä eli lähes kaksinkertaisiksi nykyisestä noin 500 euron tasosta.

Valtiotieteen professori Dusan Spasojevic Belgradin yliopistosta sanoo Vucicin soveltavan samoja teemoja kuin muutkin eurooppalaiset populistit.

– Hän on kehittänyt tavan puhua köyhien, heikosti koulutettujen ja syrjäseutujen asukkaiden puolesta tavalla, joka antaa heille toivoa.

Lisäksi Vucic saa vetoapua maan mediakentästä, joka on vankasti hallitusmyönteisten tiedotusvälineiden vallassa.