Serbian hallituspuolueelle povataan voittoa Euroopan ensimmäisissä korona-ajan vaaleissa – oppositio on hajanainen ja osa boikotoi vaaleja

Serbiaa hallitsevan keskusta-oikeistolaisen edistyspuolueen (SNS) odotetaan vahvistavan valta-asemaansa sunnuntain parlamentti- ja paikallisvaaleissa. Hajanaisesta ja keskenään riitelevästä oppositiosta ei ole vastusta presidentti Aleksandar Vucicin vetämälle hallituspuolueen kampanjalle.

SNS on ollut vallassa vuodesta 2012 ja sen odotetaan nyt keräävän äänistä yli puolet. Monet oppositiopuolueet boikotoivat äänestystä vastalauseena puolueen yhä autoritaarisemmalle politiikalle. Vaaleissa mukana olevista oppositioryhmistä vain harvan odotetaan yltävän yli kolmen prosentin äänikynnyksen.

Vaalit oli alkujaan tarkoitus järjestää jo huhtikuun alussa, mutta niitä lykättiin koronan takia. Tauti on pysynyt Serbiassa hyvin kurissa tiukkojen eristystoimien avulla. Seitsemän miljoonan asukkaan maassa koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on 260.

Tartuntojen määrä on kääntynyt loivaan nousuun sen jälkeen kun tiukimmista rajoitustoimista luovuttiin toukokuun alussa, mutta hallituspuolueen ja Vucicin kannatus on saanut tautitilanteen hallinnasta vetoapua kannatukselleen.

Populismi vetoaa

Koronatilanteen johdosta vaalikokouksia ei ole juuri järjestetty. Vucic on kampanjoinut virtuaalisesti ja esiintynyt ahkerasti televisiossa. Vaikka presidentin virka on virallisesti seremoniallinen, on hän edelleen toiminut käytännössä maan johtajana ja hallituspuolueen kampanjan keulakuvana iskulauseella "Aleksandar Vucic – lastemme puolesta".

Vucic on kampanjassaan luvannut erinäisiä infrastruktuurihankkeita ja palkankorotuksia kansalle. Keskipalkkojen pitäisi Vucicin mukaan nousta 900 euroon kuussa vuoteen 2025 mennessä eli kaksinkertaisiksi nykyisestä noin 500 euron tasosta.

Valtiotieteen professori Dusan Spasojevic Belgradin yliopistosta sanoo Vucicin soveltavan samoja teemoja kuin muutkin eurooppalaiset populistit.

– Hän on kehittänyt tavan puhua köyhien, heikosti koulutettujen ja syrjäseutujen asukkaiden puolesta tavalla, joka antaa heille toivoa.

Lisäksi Vucic saa vetoapua maan mediakentästä, joka on vankasti hallitusmyönteisten tiedotusvälineiden vallassa. Hallituspuolue saa vahvaa tukea myös mittavan julkisen sektorin työntekijöiltä.

Demokratiasta huolta

Vucicin autoritaariset otteet herättävät jo huolta ulkomailla. Amerikkalainen demokratiaa seuraava kansalaisjärjestö Freedom House nimesi toukokuussa Serbian "hybridivaltioksi", joka ei ole enää demokraattinen maa.

Serbian vaalien tuloksia odotetaan muutamaa tuntia sen jälkeen kun äänestyspaikat sulkeutuvat klo 21 Suomen aikaa.