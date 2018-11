Sessionsin seuraaja Trumpin näköinen valinta – "Whitaker on mies, joka on valmis romuttamaan koko Yhdysvaltain oikeusvaltioperiaatteen"

Eronpyyntönsä jättäneen oikeusministeri Jeff Sessionsin korvaaminen Matthew Whitakerilla aiheuttanee runsaasti kuohuntaa Yhdysvalloissa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak. Tutkijan mukaan yllätys ei ollut presidentti Donald Trumpin epäsuosioon joutuneen Sessionsin lähtö, vaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa kritisoineen Whitakerin nostaminen virkaatekeväksi oikeusministeriksi.

– Yllätys on, ettei tätä edes yritetä peitellä. Tämä tulee tekemään luultavasti enemmän hallaa presidentti Trumpille, koska se antaa todistusaineistoa sille, että Trump on pyrkinyt sekaantumaan häntä koskeviin liittovaltion tutkimuksiin.

Whitakerin on kirjoittanut muun muassa CNN:llä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, ettei Muellerin pitäisi penkoa Trumpin tai hänen perheensä raha-asioita. Lisäksi Whitaker on kritisoinut esimerkiksi yli 200 vuotta vanhaa lainsäädännön periaatetta, jonka nojalla Yhdysvaltain korkeimmalla oikeudella on valta kumota perustuslain vastaisia lakiesityksiä.

– Hän on mies, joka on valmis romuttamaan koko Yhdysvaltain periaatteen oikeusvaltiosta, Salonius-Pasternak sanoo.

Sessionsin eronpyyntö miltei heti välivaalien jälkeen oli sekin Salonius-Pasternakin mukaan Trumpille eräänlainen pakkorako. Ennen vaaleja se olisi tuonut liikaa kuohuntaa. Edustajainhuoneen kokoonpano kuitenkin näyttää Venäjä-tutkinnan kannalta huolestuttavalta ja Trumpin oli toimittava.

– Trump varmaan tajusi, että kun demokraateilla tulee olemaan edustajainhuoneen enemmistö, niin heidän kykynsä suojata Muellerin selvitystä vain vahvistuu. Kun vaalitulokset olivat selvät, tuli kiire.

Mueller-tutkinta liipaisimella?

Uudelle virkaatekevälle oikeusministerille on varmasti käsikirjoitettu rooli myös Venäjä-tutkinnassa.

Washington Postin aiemmin aiheesta haastattelema Georgetownin yliopiston professori Louis Seidman sanoo, että kuka hyvänsä Venäjä-tutkintaa valvookin, tällä on valta vaatia Muelleriltä perusteluita mille tahansa tutkintaan tai syytteiden nostamiseen liittyvälle askelelle ja kieltää tätä ottamasta kyseistä askelta, jos pitää sitä sopimattomana tai aiheettomana.

Salonius-Pasternak ei ole vakuuttunut, että Whitakerilla olisi näin laajat toimivaltuudet Muellerin tutkinnassa, mutta uskoo, että hänen nimittämisensä sekoittaa pakkaa.

– Valkoinen talo voisi alkaa riidellä Whitakerin toimivaltuuksista, mikä veisi prosessin tuomioistuimiin ja hidastaisi sekä politisoisi Venäjä-tutkintaa entisestään.

Robert Mueller on viime kuukaudet noudattanut oikeusministeriön kirjoittamatonta sääntöä ja pidättäytynyt tekemästä vaalien alla mitään, mikä aiheuttaisi isoja uutisotsikoita. Tarkoituksena on välttää vaikuttamasta vaalitulokseen.

Tutkinta on kuitenkin jatkunut ja edennyt kaikessa hiljaisuudessa, ja on mahdollista, että Mueller on jo lähes valmis viemään tutkinnan päätökseen.

Kun tutkinta valmistuu, Mueller toimittaa sen tuloksista raportin oikeusministeriöön, jossa on tutkintaa valvovan henkilön vallassa päättää, mitä sille sen jälkeen tapahtuu.

Edustajainhuoneen demokraattiryhmän puheenjohtaja Nancy Pelosi vaati Sessionsin erosta kuultuaan Twitterissä Whitakeria jääväämään itsensä Venäjä-tutkinnan valvonnasta. Vaikuttaa kuitenkin äärimmäisen epätodennäköiseltä, että tämä tekisi niin.

Jos oikeusministeriö onnistuisi hautaamaan Muellerin raportin, olisi demokraattien vallassa olevalla edustajainhuoneen tiedustelukomitealla mahdollisuus oikeusteitse vaatia raporttia nähtäväkseen.

Ministerieroja voi vielä seurata

Salonius-Pasternak uskoo, että Sessionsin jälkeen ainakin vielä yksi ministeri vaihtuu ennen Trumpin kauden päättymistä. Trump on nostanut tikun nokkaan nyt puolustusministeri James Mattisin.

Mattisin toiminta esimerkiksi Iranin suhteen on ollut huomattavasti sovittelevampaa kuin mitä ulkoministeri Mike Pompeo tai Trumpin turvallisuusneuvonantaja John Bolton ovat peräänkuuluttaneet. Tämä on voinut aloittaa Mattisin lähtölaskennan.

– Odotan, että Mattis lähtee. Mutta olisin yllättynyt, jos hän lähtee kevyesti. Mattis luultavasti kokee, että hänen täytyy olla siellä niin kauan kuin mahdollista, jotta hieman kärjistäen kolmas maailmansota ei alkaisi, Salonius-Pasternak sanoo.

Tutkijan mukaan Mattisin ero ei halvaannuttaisi puolustusministeriötä, mutta Yhdysvaltain rajan suojaamista se voisi haitata.

Trump on vahvistanut Meksikon vastaista rajaa tuhansilla sotilailla, sillä maata lähestyy useiden tuhansien siirtolaisten karavaani. Trump itse on luonnehtinut siirtolaisten saapumista hyökkäykseksi.

– Puolustusministerin vaihtaminen invaasion alkumetreillä tuntuisi olevan haastava juttu, Salonius-Pasternak arvelee.