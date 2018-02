Seuraavan suuren pakolaiskriisin pelätään kytevän Venezuelassa

Jo sadattuhannet venezuelalaiset ovat lähteneet pakoon kotimaansa kurjuutta, ja määrä kasvaa. Naapurimaissa Kolumbiassa ja Brasiliassa puhutaan kriisistä. Viime viikkoina molemmat ovat määränneet lisää joukkoja rajalleen.

Arvioidaan, että noin 31 miljoonan asukkaan Venezuelasta on viimeisten kahden vuoden aikana lähtenyt puoli miljoonaa ihmistä. Suurin osa asuu siirtolaisina lähimaissa, mutta myös venezuelalaisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut jyrkästi.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan venezuelalaiset tekivät viime vuonna yli 87 000 turvapaikkahakemusta, kun vuonna 2016 niitä tehtiin runsaat 34 000 ja vuonna 2015 runsaat 10 000.

Viime kuukausina muuttoliike on kiihtynyt. Osa asiantuntijoista pelkääkin, että seuraava suuri pakolaiskriisi voi puhjeta Venezuelassa.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen toppuuttelee pahimpia pelkoja.

– En usko, että näköpiirissä on sellaisen kaltaista tilannetta kuten esimerkiksi Syyrian kriisissä, missä naapurimaihin kuten Jordaniaan on syntynyt suuria pakolaisleirejä. Kolumbian ja Brasilian rajaseuduilla tämä toki on jo voinut näkyä jonkinlaisena kriisiytymisenä, Teivainen sanoo.

"Maduro-dieetillä" 11 kiloa pois vuodessa

Toisaalta Teivainen ei juuri näe mahdollisuuksia tilanteen paranemiseen. Venezuelan talous on raunioina, ja uutiset maasta kertovat pahenevasta ruoka- ja lääkepulasta.

– Mikä tässä sitten olisi ulospääsy, se että hallitus kaatuu tai taloustilanne helpottuu? Kumpikaan vaihtoehto ei lyhyellä tähtäimellä näytä kovin todennäköiseltä, Teivainen pohtii.

Viime viikolla kolme suurta venezuelalaista yliopistoa julkaisi kyselytutkimuksen, johon vastanneista yli 60 prosenttia kertoi laihtuneensa viime vuonna. Keskimääräinen painonpudotus oli 11 kiloa.

Paikalliset kutsuvat tilannetta "Maduro-dieetiksi" presidentti Nicolas Maduron mukaan. Samassa kyselyssä 90 prosenttia vastaajista sanoi, ettei heillä ole tarpeeksi rahaa ruokaan. Kuun alussa julkaistujen inflaatiolukujen mukaan hinnat nousivat Venezuelassa 12 kuukauden aikana yli 4 000 prosenttia.

Presidentille ei löydy haastajaa

Mielipidekyselyjen perusteella valtaosa venezuelalaisista on tyytymättömiä presidentin toimintaan. Siitä huolimatta Madurolla ei ole varteenotettavia haastajia.

Hallitus on ajanut opposition ahtaalle vangitsemisilla ja poliittisilla toimintakielloilla. Oppositio on myös sisäisesti riitainen, ja viime vuonna nähdyt mielenosoituksetkin ovat hiipuneet.

Teivaisen mukaan yksi syy saattaa olla, että entistä useampi valitsee lähtemisen protestoinnin sijaan.

– Ensimmäinen siirtolaisuusaalto Venezuelasta koettiin (Maduron edeltäjän) Hugo Chavezin noustua valtaan vuonna 1999. Silloin lähinnä yläluokkaa lähti esimerkiksi Floridaan tai Espanjaan. Nyt nimenomaan köyhemmän väen siirtolaisuus on kasvanut paljon, Teivainen sanoo.

Maduro on ilmoittanut ennenaikaisista presidentin- ja parlamenttivaaleista huhtikuussa. Asiantuntijoiden mukaan Maduro yrittää hyötyä opposition hajaannuksesta.

Viime vaaleissa oppositio sai enemmistön Venezuelan parlamenttiin. Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi, koska viime kesänä hallitus otti parlamentilta lainsäädäntövallan ja antoi sen erikseen muodostetulle edustajistolle – joka on täynnä Maduron tukijoita.

Kymmenettuhannet venezuelalaiset hakevat joka päivä naapurimaista ruokaa, lääkkeitä ja sairaanhoitoa

Venezuelassa ruokakauppojen ja apteekkien hyllyt ammottavat tyhjyyttään. Hyperinflaation takia monilla ei olisi ostoksiin muutenkaan varaa.

Viime vuonna hallitus määräsi kiinteät hinnat joillekin elintarvikkeille. Venezuelalaiset voivat kuitenkin ostaa tarvikkeita kiinteillä hinnoilla vain yhtenä päivänä viikossa, joka on erikseen määrätty.

Sääntelystä huolimatta ostettavaa ei riitä kaikille, ja ruokakauppojen luokse kertyy jo aamuyöstä pitkiä jonoja. YK on varoittanut, että aliravitsemus uhkaa eritoten lapsia.

Apteekeissa ja sairaaloissa on pulaa hoitotarvikkeista ja elintärkeistä lääkkeistä. Venezuelassa krooninen sairaus voikin olla kuolemantuomio. Myös monet aiemmin hävitetyt taudit, kuten kurkkumätä, leviävät jälleen.

Kymmenettuhannet venezuelalaiset hakevat päivittäin Kolumbiasta ja Brasiliasta muun muassa ruokaa, lääkkeitä ja sairaanhoitoa. Rajaseuduilla osa venezuelalaislapsista jopa käy koulua naapurimaassa.

Etelä-Amerikan maissa tunnetaan solidaarisuutta venezuelalaisia kohtaan. Monien kärsivällisyys alkaa kuitenkin loppua, kun tulijoiden määrä ja kustannukset kasvavat.

Lähteet: BBC, El Tiempo, UNHCR