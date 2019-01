Siepatun norjalaisnaisen perhe vetosi sieppaajiin tietojen saamiseksi

Siepatun norjalaisnaisen perhe on vedonnut sieppaajiin, jotta nämä olisivat perheeseen paremmin yhteydessä. Perhe haluaa asianajajansa mukaan varmistua siitä, että Anne-Elisabeth Falkevik Hagen voi hyvin. Kun varmuus tästä saadaan, perhe on halukas etsimään ratkaisua, jotta nainen saadaan kotiin.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagenin mies on miljonääri. Median mukaan naisesta on vaadittu yhdeksän miljoonan euron lunnaita. Hän on ollut kateissa 11 viikkoa.

Poliisi kertoo saaneensa katoamisesta noin 800 vihjettä.