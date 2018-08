Genovan siltaonnettomuudessa kadonneiden etsinnät jatkuvat yhä Italiassa. Genovan pääsyyttäjän mukaan kateissa on yhä 10–20 ihmistä. Italialaisen uutistoimisto Ansan tietojen mukaan kateissa olisi noin kymmenen ihmistä.

Ainakin 38 ihmistä kuoli tiistaina, kun moottoritiesilta romahti Genovassa. Kymmenen ihmistä on edelleen sairaalahoidossa. Onnettomuuspaikalla sadat pelastajat jatkavat raivaustöitä nostureiden ja puskutraktoreiden avulla siirtääkseen hajonneen sillan kappaleita.

– Yritämme löytää raunioista taskuja, joissa ihmisiä voisi olla, hengissä tai ei, pelastusviranomainen Emanuele Gissi kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Onnettomuudessa kuolleiden joukossa on useita lapsia, joista nuorin oli kahdeksanvuotias. Italialaisten ohella turmassa sai surmansa kolme chileläistä ja neljä ranskalaista. Loukkaantuneita oli 15, joista viiden tila on vakava.

Yhtiöltä vaadittu korvauksia

Italian hallitus on syyttänyt Morandin sillan romahtamisesta moottoriteitä hallinnoivaa Autostrade -yhtiötä. Sisäministeri Matteo Salvini on vaatinut yhtiöltä 500 miljoonan euron korvauksia paikallishallinnolle ja uhrien perheille. Populistihallitus on myös uhannut perua kaikki yhtiön kanssa tehdyt sopimukset.

Onnettomuuden uhreille järjestetään lauantaina valtion hautajaiset, mutta sanomalehti La Stampan mukaan ainakin 17 uhrin perheet ovat jättäytymässä pois seremoniasta ja järjestävät yksityiset hautajaiset.

– Pojastani ei tule numeroa italialaisten epäonnistumisten luettelossa. Emme halua tätä hautajaisfarssia vaan kotona järjestettävän seremonian, erään uhrin isä kommentoi sosiaalisessa mediassa.