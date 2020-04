Singapore jatkaa koronarajoitustoimiaan alkukesälle saakka toisen tartunta-aallon vuoksi

Singapore päätti tiistaina jatkaa koronarajoituksiaan yli kuukaudella. Rajoituksia jatkettiin kesäkuun alkuun. Asiasta kertoi kaupunkivaltion pääministeri Lee Hsien Loong.

Koronatartunnat saatiin alkuvaiheessa pidettyä vähissä laajan koronatestaamisen ja altistusketjujen selvittämisen myötä. Nyt Singaporessa on kuitenkin vastassa nopeasti kehittyvä toinen tartunta-aalto.

Tapauksien määrä on noussut nyt yli 9 000:n, koska tartuntojen määrä lähti kasvuun siirtotyöläisten keskuudessa. Tiistaina terveysviranomaiset kertoivat 1 111 uudesta tapauksesta.

Valtaosa uusista tapauksista on havaittu juurikin ulkomaisten työntekijöiden asuntoloissa, joista on tullut yksi kaupungin koronaepidemian suurimmista keskittymistä.

Pääministerin mukaan rajoituksia jatkettaisiin kesäkuun ensimmäiseen päivään saakka. Valtion tekemät koronatoimet sulkevat muun muassa yrityksiä ja kouluja. Samalla kansalaisia pyydetään pysymään kotona.

Nykyiset rajoitustoimet alkoivat huhtikuun alussa ja niiden oli määrä päättyä toukokuun neljäntenä päivänä.

"Me pidämme teistä huolen"

Lee arvioi televisiopuheessaan, että monet ovat pettyneitä siitä, että rajoituksia jatketaan. Hän kertoi myös tiedostavansa, että yritykset ja työntekijät kärsivät huomattavasti tilanteesta.

Hän toivoi kansan kuitenkin ymmärtävän, että väliaikainen paha on välttämätöntä viruksen kitkemiseksi sekä heidän läheistensä terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Samalla se antaa mahdollisuuden talouden elvyttämiseen.

Viranomaiset kertoivat myös, että rajoituksia tiukennettaisiin jatkossa. Yhteiskunnalle välttämättömissä tehtävissä työskentelevien määrää muun muassa vähennetään. Lisäksi ihmisiä pyydetään harrastamaan liikuntaa ulkona yksin. Aiemmin samassa taloudessa olevien annettiin liikkua ulkona ryhmissä.

Tartuntojen määrä on ollut nousussa sen jälkeen, kun viranomaiset alkoivat tehdä testejä asuntoloissa asuville ulkomaalaisille työntekijöille. Monet näistä ovat rakennustyöntekijöitä Etelä-Aasian alueelta.

Tuhansia edellä mainituista siirtotyöläisistä on sittemmin siirretty vaihtoehtoisiin majoitustiloihin, kuten esimerkiksi tyhjinä oleviin asuntoihin.

Lee kertoi tiistaina, että toimia asuntoloissa asuvien siirtotyöläisten auttamiseksi vahvistetaan muun muassa lääkintähenkilökuntaa lisäämällä.

– Me pidämme teistä huolen, aivan kuten pidämme huolen singaporelaisista, Lee painotti kohdistaen viestinsä siirtotyöläisille.

Suomea enemmän tartuntoja, mutta vähemmän kuolemia

Vaikka tartunnat ovat nousseet siirtotyöläisten joukossa, ovat tapausmäärät pysyneet pitkälti hallinnassa maan kansalaisten keskuudessa.

Väkilukuun suhteutettuna Singaporessa on koronatartuntoja 1 560 kappaletta miljoonaa asukasta kohden, kertoo maailman koronatartuntoja seuraava Worldometer-sivusto. Suomessa vastaava luku on 724.

Vaikka Singapore on alueellisesti Suomea huomattavasti pienempi, se on väkiluvultaan kuitenkin samaa luokkaa. Maassa on Worldometerin mukaan jonkin verran yli 5,8 miljoonaa asukasta.

Koronan aiheuttamia kuolemia Singaporessa on ollut Worldometerin mukaan vasta 11 kappaletta. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on maassa vain kaksi. Suomessa vastaava luku oli 18 tiistai-iltapäivällä kolmen aikoihin.

Korona on tappanut maailmalla jo yli 170 000 ihmistä

Koronaan on kuollut maailmanlaajuisesti jo yli 170 000 ihmistä. Luku selviää uutistoimisto AFP:n tekemistä laskelmista, ja sen vahvistavat myös koronatartuntatilannetta tarkkailevat Worldometer-sivusto ja yhdysvaltalainen Johns Hopkins -yliopisto.

AFP:n mukaan lähes kaksi kolmasosaa kaikista kuolemantapauksista on tapahtunut Euroopassa, jossa koronakuolemia on yli 106 000.

Maailmalla varmistettujen koronatartuntojen määrä lähentelee 2,5 miljoonaa.

Tiistaina alkupäivästä kootut AFP:n laskelmat perustuvat kansallisten viranomaisten ja Maailman terveysjärjestön WHO:n tietoihin.