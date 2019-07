Singaporelaiskoululaiset lyyhistyvät koulutyön alla – vanhempien painostus on juurtunut syvälle

Koululaiset maksavat kovan hinnan Singaporen menestyksestä nuorten osaamista mittaavissa Pisa-testeissä. Yhä useampi kokee jatkuvaa akateemista painetta ja hakee psykiatrista apua. OECD:n mukaan Singaporessa koetaan enemmän ahdistusta koulutyöstä kuin muualla.

Lapsilla on raportoitu kouluun liittyviä stressi- ja ahdistusoireita. Asiantuntijoiden mukaan oireita on havaittu jo alakouluikäisillä. Ääritapauksissa ahdistus on johtanut jopa itsemurhiin.

Nuorilla koulupäivät ovat usein pitkiä ja heillä paljon kotitehtäviä. Lisäksi monet vanhemmat painostavat nuoria ottamaan yksityisopetusta. Kaikki tämä vaikuttaa lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin.

Vähentääkseen koulustressiä Singapore on ryhtynyt tekemään muutoksia, joiden on tarkoitus vähentää akateemisten kokeiden määrää ja muuttaa jäykkää tasoryhmiin jakamisprosessia.

– Meidän täytyy tasapainotella oppimisen ilon ja koulutuksen kovuuden välillä, maan opetusministeri Ong Ye Kung sanoi parlamentissa aikaisemmin tänä vuonna.

Samalla kun Singaporessa on ryhdytty uudistuksiin, viranomaiset ympäri Aasiaa ovat joutuneet arvioimaan oppilaiden hyvinvointia ja sitä, kuinka paljon oppilaat kokevat suorituspaineita. Hongkongin lapsikuolemakatsaus listasi koulutyön yhdeksi merkittäväksi syyksi teinien itsemurhille.

Japanissa raportoitiin muutama vuosi sitten vuosikymmenien korkeimmat nuorten itsemurhaluvut. Viranomaisten mukaan piikki itsemurhissa oli syyskuun alussa, kun uusi kouluvuosi alkaa.

Liikaa liian nuorena

Singaporessa jo alakoululaisilta vaaditaan loppukokeet, joissa menestyminen usein mahdollistaa opintopolun jatkon arvostetuissa koulussa.

– Lapset pakotetaan kypsymään liian nopeasti ilman, että heillä on asiaankuuluvaa perustaa, Insight Mind -keskuksen psykologi Daniel Koh sanoo.

– Yhteiskunta ei halua antaa lupaa edetä hitaasti, hän lisää.

Nuorin, jota Koh on hoitanut kouluun liittyvässä stressissä, on ensiluokkalainen, jolla oli vaikeuksia siirtyä päiväkodista kouluun.

Kovan paineen alla koulunjälkeisestä opetuksesta on tullut normi. Singaporelaiskoululaiset käyttävät OECD:n mukaan 9,4 tuntia viikossa läksyihin, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa.

Kun merkittävä koekausi alkaa, itsemurhia ehkäisevä Samaritans of Singapore -ryhmä näkee piikin yhteydenotoissa, kertoo ryhmän Wong Lai Chun.

Vuosikymmenen alkupuolella 11-vuotias poika teki itsemurhan päivänä, jolloin hänen oli tarkoitus kertoa kouluvuoden puolenvälin koetulokset vanhemmilleen. Hän oli reputtanut kahdessa aineessa.

– Perustuen kliiniseen kokemukseeni, viime vuosina olen nähnyt yhä enemmän teini-ikäisiä, jotka tulevat huippukoulusta ja kertovat kokevansa kouluun liittyvää stressiä, Singaporen mielenterveysinstituutin Lim Choon Guan sanoo.

Hänen mukaansa havainnot saattavat myös liittyä siihen, että yhä useammin ihmiset ovat halukkaampia kertomaan ongelmistaan. Kouluissa ollaan tietoisempia ongelmista, ja niitä osataan havaita.

Lim lisää, että kouluun liittyvää stressiä on havaittavissa ympäri vuoden, mutta se voi voimistua kokeiden aikana.

Vanhemmat ongelman ytimessä

Viranomaiset toivovat, että uudistukset vähentäisivät stressiä. Toimiin kuuluu esimerkiksi kokeiden vähentäminen ala- ja yläkouluissa. Lisäksi ainoastaan matemaattisissa ja luonnontieteellisissä aineissa opiskeltaisiin uudistusten jälkeen tasoryhmissä.

– Uudistuksissa on otettu huomioon joitakin haitallisia kulttuurisia ja tunneperäisiä vaikutuksia, joita tasoryhmiin jakamisella on ollut oppilaisiin, koulutusasiantuntija Jason Tan sanoo.

Vanhempien asenteiden muuttaminen saattaa kuitenkin olla suurin este muutokseen.

Wendylle, joka haluaa esiintyä jutussa ainoastaan etunimellään, 12-vuotiaan tyttären yksityisopetus läksyjen lisäksi on ainoa tapa taata menestys. Perheen kotona käy kaksi kertaa viikossa tuutori, joka opettaa matematiikkaa ja luonnontieteitä. Lisäksi tyttö käy englantia ja kiinaa opettavassa keskuksessa kolme kertaa viikossa.

– Minun täytyy pitää häntä silmällä ja varmistaa, että hän tekee kertauksensa, Wendy sanoo hermostuneesti.

Opetusministeriön Cindy Khoo kertoo, että koulut ovat olleet aktiivisesti yhteydessä vanhempiin ja kertoneet, että uudistukset hyödyttävät lapsia pitkällä aikavälillä. Hänestä kuitenkin lasten painostaminen koulutiellä on syvällä singaporelaisessa kulttuurissa.